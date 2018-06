Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

L'attaquant péruvien Jefferson Farfan, victime d'un traumatisme crânien samedi à l'entraînement, "va bien" et "se remet" mais il sera indisponible pour le dernier match du Pérou au Mondial-2018 mardi contre l'Australie, a annoncé lundi son sélectionneur Ricardo Gareca.

"Grâce à Dieu, Jefferson va bien, ce n'était qu'une frayeur et nous pouvons annoncer à tout le monde qu'il va bien. Malheureusement, nous ne pourrons pas compter sur lui pour ce match mais le plus important, c'est qu'il se remet, c'est fondamental", a dit le technicien argentin en conférence de presse à Sotchi.

Farfan (33 ans) s'est blessé samedi à l'entraînement lors d'un choc avec un gardien et il a été transporté à l'hôpital dans la foulée, où les premiers examens ont été rassurants.

"Ce choc nous a préoccupé", a reconnu Gareca. "Mais immédiatement, il a reçu l'attention médicale nécessaire. Vu son état d'inconscience qui a duré quelques minutes, il était important qu'il puisse récupérer et être sable. Sa situation actuelle le contraint à ne pas se déplacer étant donné les règles de précaution en vigueur en Russie, qui prévoient 72 heures d'observation", a-t-il ajouté.

Ce choix prudent du Pérou intervient alors que la question des commotions cérébrales a suscité la polémique ces derniers jours. La Fifpro, syndicat mondial des joueurs, a par exemple jugé précipité le retour sur les terrains du Marocain Noureddine Amrabat.

Dans le camp péruvien, Alberto Rodriguez, remplacé jeudi à la mi-temps de la défaite contre la France (1-0) en raison de douleurs à la cuisse droite, est également forfait pour affronter l'Australie, a précisé Gareca.

Même si le Pérou, déjà éliminé, n'a plus rien à espérer dans le groupe C du Mondial, son capitaine Paolo Guerrero a assuré que l'équipe souhaitait finir son Mondial en beauté pour sa première participation en 36 ans.

"C'était difficile d'accepter l'élimination après tous les efforts fournis sur le terrain", a souligné l'attaquant de Flamengo.

"Notre prochain match doit être une revanche. Je vois tous mes partenaires avec le couteau entre les dents et nous ne voulons pas repartir les mains vides", a-t-il prévenu.



