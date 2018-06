Le défenseur français Raphaël Varane s'attend-il à être capitaine contre le Danemark ? "Oui sans doute", a-t-il répondu lundi à la veille du match, accréditant l'idée que l'habituel capitaine Hugo Lloris serait mis au repos pour ce 3e match de poule du Mondial-2018.

"C'est la responsabilité du coach. Si c'est le cas, c'est une grande fierté. C'est toujours la même émotion et une chance d'avoir le brassard", a déclaré le joueur du Real Madrid.

Si l'absence du capitaine et gardien Hugo Lloris est bien confirmée, c'est Steve Mandanda qui devrait garder les cages françaises. Depuis août 2009, Mandanda est relégué dans l'ombre d'Hugo Lloris en équipe de France et le gardien de Marseille n'a jamais disputé un match dans un grand tournoi international.

"C'est difficile de dire ce qu'il ressent. Il y a la concurrence et aussi les blessures, en 2014 (Mandanda fut forfait au Mondial-2014 avant le coup d'envoi). Mais c'est un très grand professionnel. Il fait l'unanimité par sa personnalité et sa capacité à parler au groupe", a souligné Varane à propos de Mandanda.

La France, déjà qualifiée pour les 8e de finale du Mondial-2018, affronte le Danemark mardi à Moscou (16h00, heure française) avec l'objectif de conserver sa première place dans le groupe C.



