Le sélectionneur Gernot Rohr a estimé lundi que le Nigeria "ne pouvait pas faire de cadeau" à Lionel Messi, mardi contre l'Argentine dans le dernier match crucial du groupe D du Mondial-2018.

Eliminer Messi ?

Rohr: "Nous ne pensons pas à ça. Nous l'aimons, tout le monde l'aime, mais ce n'est pas la question. La question, c'est de nous qualifier. Nous sommes là pour faire un résultat, pour défendre les couleurs du Nigeria. Dans le football, il n'y a pas de pitié, pas de charité. On ne peut pas faire de cadeau. (Messi) a bien (joué) contre la Croatie, il n'a pas eu de chance. Je crois qu'il est en forme, il faudra faire attention." Bryan Idowu (latéral gauche): "Ca va être notre but que ce soit son dernier match. Nous aimons le footballeur, mais cette fois c'est contre nous."

Sur la forme d'Ahmed Musa

Rohr: "On était très contents des buts de Musa, car ils ont été des buts construits, pas des coups de pied arrêtés. Musa les a marqués grâce à sa technique. Quand il a n'a pas joué à Leicester la saison dernière, je lui ai demandé de changer de club. Il est revenu en Russie (en janvier, au CSKA Moscou, NDLR) et je suis venu le voir à Moscou en mars. Il y avait de la neige et il faisait -20°C: il s'est battu pour revenir. Nous avons de la concurrence à ce poste, j'espère que cette confiance va nous aider demain."

Viser le nul?

Rohr: Nous voulons gagner, un nul peut nous suffire, mais ils ont besoin de gagner donc ça peut être un match spectaculaire. On a un jour de préparation en moins, donc le début de match risque d'être un peu compliqué. Il faudra être prêt dès la première minute. Nous ne sommes pas inquiets, nous sommes optimistes, nous sommes bien mentalement, nous sommes positifs. (...) Les Argentins sont dans le top 10 (5e du classement Fifa, NDLR) et nous ne sommes que 49e. Mais nous sommes dans la bonne position, nous avons trois points, il n'en ont qu'un."

Jeunesse contre expérience

Rohr: "Notre jeunesse n'est pas qu'un avantage. Dans les précédents matches, on a vu des erreurs, des penalties. Cela peut nous jouer des tours contre les joueurs argentins expérimentés. Mais le plus important, c'est la forme du jour, la discipline et l'organisation."

Coups de pied arrêtés, le point faible

Rohr: "Il n'y a pas que les pays africains qui ont concédé des buts sur coups de pied arrêtés, vous avez vu avec la Suède? Contre l'Islande, nous avons été meilleurs que contre la Croatie, donc nous nous améliorons. J'espère qu'on ne concèdera pas de penalty, car mes jeunes joueurs font parfois des erreurs."

Idowu: "Il ne faut pas faire des fautes stupides près de la surface. On va jouer agressif, mais il faudra faire attention. On a travaillé la défense sur les coups de pied arrêtés et on l'a plutôt bien fait contre l'Islande."

Propos recueillis en conférence de presse.



