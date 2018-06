Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Le sélectionneur Jorge Sampaoli a estimé lundi que Lionel Messi "aura beaucoup plus de ballons" et l'Argentine "la bonne énergie" pour affronter le Nigeria mardi, dans le dernier match crucial du groupe D du Mondial-2018.

. Semaine difficile

Sampaoli: "Ca été une semaine très dure après cette défaite. C'était douloureux pour nous. Mais tout est encore en jeu. (...) J'ai pris la responsabilité pour la défaite, et je me concentre sur la victoire contre le Nigeria. Notre équipe aura la bonne énergie."

. Réponse aux critiques

Sampaoli: "Le monde virtuel ne m'affecte pas. Je n'y prête pas attention. (...) Je suis convaincu que nous allons écrire l'histoire de cette équipe en nous qualifiant pour le deuxième tour. (...) Des fois, les gens du monde virtuel vous font sentir comme un criminel parce que vous avez perdu. Si j'écoutais le monde virtuel, je devrais jeter l'éponge. (...) Je ne vais pas dans le monde virtuel et les fake news."

. Impliquer plus Messi

Sampaoli: "Ce match (contre la Croatie) était compliqué pour Messi. La structure ne l'a pas aidé. Il n'a pas eu assez de ballons en provenance du milieu de terrain. L'Argentine n'a pas dominé comme nous l'avons fait contre l'Islande. Pour le bien de l'Argentine, je crois que Messi aura beaucoup plus de ballons cette fois."

. Des changements

Sampaoli: "Il n'y a pas de doute, quand vous n'avez pas ce que vous voulez, vous regardez dans les détails. Nous cherchons les choses qui vont nous faire passer au deuxième tour. Nous ferons les modifications pour passer, en fonction de notre adversaire. Nous espérons que ces changements vont nous donner cette énergie et que l'Argentine va passer."

. Expérience contre le Nigeria?

Sampaoli: "Les joueurs ne connaissent pas encore la composition, mais je peux dire que j'ai confiance. L'Argentine va faire de son mieux pour gagner. (...) Vous partez du principe que les joueurs historiques vont jouer. Mais ce n'est pas sûr. Pour beaucoup, les joueurs expérimentés devraient jouer. Mais la chose importante, c'est qu'il laisse leur dernière goutte de sueur sur le terrain. Il n'y a pas d'alternative. Je suis convaincu que l'on verra la meilleure Argentine demain."

. Le Nigeria

Sampaoli: "Le Nigeria est une équipe complète. Ils font parfois la différence en fin de match grâce à leur physique. Ils sont très en forme. Si on joue +box to box+, il ont l'avantage. Il faudra contrôler le match. (...) Ils sont assez imprévisibles. Mais le match de demain, ce sera pour nous."

Propos recueillis en conférence de presse.



