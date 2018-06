Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

L'international argentin du Paris SG Javier Pastore est arrivé lundi à Rome où il devrait signer dans la semaine un contrat de quatre ans avec l'AS Rome, annonce le club sur Twitter.

Le milieu offensif de 29 ans est arrivé en fin d'après-midi dans la capitale italienne, comme le montrent des images diffusées sur le compte de l'AS Rome.

Souriant, écharpe des "Giallorossi" autour du cou, Javier Pastore a été accueilli à l'aéroport romain de Ciampino par quelque deux cents fans qui avaient eu vent de son arrivée via les réseaux sociaux.

Escorté par les forces de l'ordre qui l'ont aidé à se frayer un passage dans la foule des tifosi, celui que l'on surnomme "El Flaco" ("le maigre") en raison de sa silhouette longiligne, s'est arrêté à plusieurs reprises pour signer quelques autographes sur les maillots qui lui étaient tendus.

Il devrait se soumettre mardi à différents examens médicaux avant de signer un contrat le liant pour quatre ans à la Roma, pour 20 millions d'euros, selon les médias italiens.

Après sept saisons passées au Paris SG, l'Argentin est donc de retour en Italie où il avait joué dans les rangs du club sicilien de l'US Palerme entre 2009 et 2011.

International depuis 2010, il a endossé le célèbre maillot rayé ciel et blanc de l'Albiceleste à 29 reprises.



