Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Neymar a pleuré et le Brésil a frissonné! Mais pour le coach de la Seleçao Tite, ses joueurs connaissent "l'équilibre entre raison et émotion", avant d'affronter la Serbie mercredi pour une place en 8es de finale du Mondial-2018.

Neymar a pleuré et le Brésil a frissonné! Mais pour le coach de la Seleçao Tite, ses joueurs connaissent "l'équilibre entre raison et émotion", avant d'affronter la Serbie mercredi pour une place en 8es de finale du Mondial-2018.



Pour la Serbie, le capitaine Aleksandar Kolarov a assuré mardi qu'il allait jouer "le match de sa vie" et que "le mental (serait) le facteur décisif dans cette rencontre".

. Les larmes de Neymar après Brésil-Costa Rica

Tite (sélectionneur du Brésil): "Je voudrais le dire à toute la nation, après le match contre l'Equateur (qui a qualifié le Brésil pour le Mondial en septembre 2017, ndlr), Tite a pleuré, j'ai téléphoné à ma femme, et Tite a pleuré! Ce sont nos caractéristiques brésiliennes, on pleure de joie et on pleure de plaisir dans ces moments où il y a tant de pression. Il faut trouver un juste milieu entre la raison et l'émotion. Mais l'émotion n'est pas synonyme de manque d'équilibre, pas du tout. (...) Neymar est un joueur très doué, hors norme. Mais il porte une responsabilité excessive, et nous devons faire en sorte de ne pas placer toute la responsabilité sur ses épaules. Peut-il le faire? Oui, sous certaines circonstances il peut".

Aleksandar Kolarov (capitaine de la Serbie): "Le mental va jouer un grand rôle. Dans ce type de match, tu dois aller au-delà de toi-même, la préparation mentale est peut-être la facette la plus importante de la préparation. Je crois que ce sera le facteur décisif dans ce match, si nous entrons dans le match avec la foi en notre victoire, nous allons le gagner".

. La pression qui pèse sur les deux équipes

Tite: "Nous sentons le poids des responsabilités sur nos épaules. Nous le sentons. Mais quand nous sentons cet amour de nos supporters, ça nous rend plus forts. Si nous perdons, ce sera l'un des pires résultats de l'histoire du Brésil, mais si nous gagnons nous allons progresser en devenant plus forts."

Miranda (capitaine du Brésil contre la Serbie): "Nous savons que ce match est important mais nous savons gérer la pression, nous sommes une équipe nationale et nous sommes habitués à ce type de pression."

Kolarov: "C'est une question de vie ou de mort pour nous. Ce match, c'est le match de ma vie, j'ai joué beaucoup de matches mais celui là est le plus important de ma carrière, c'est comme ça que je vais l'aborder".

. Calculer pour éviter l'Allemagne en 8es?

Tite: "On ne peut pas penser à cela et nous n'allons pas y penser, je peux vous l'assurer. Nous avons un match décisif contre la Serbie pour la suite de notre participation à ce tournoi, c'est là dessus qu'il faut se concentrer."

. Tite décontracté et enclin à plaisanter

Tite affirme qu'il se détend "au fur et à mesure que les jours passent et que l'équipe avance. Quand je regarde le temps que nous avons déjà passé ensemble, tout ce que nous avons fait depuis notre premier match, le besoin d'être forts, d'avoir un bon équilibre émotionnel, comment nous préparons tout dans le moindre détail, évidemment ça crée des attentes mais ça crée aussi de la confiance."

Kolarov: "Tite est décontracté? Ils nous ont peut-être sous-estimé, qui sait?"



Par Adrien DE CALAN - © 2018 AFP