Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Déjà qualifiée pour les 8e de finale, la Croatie se présentera sans Ivan Rakitic et plusieurs cadres qui étaient sous la menace d'une suspension, mais avec son meneur de jeu Luka Modric, pour affronter l'Islande mardi à Rostov dans le groupe C du Mondial-2018.

Outre Rakitic, l'avant-centre Mandzukic et le milieu de terrain Brozovic, entre autres, ont également été laissés sur le banc par le sélectionneur Zlatko Dalic, pour leur éviter un deuxième avertissement qui leur couterait les 8e de finale.

Au total, ce sont neuf joueurs qui sont changés par rapport à l'équipe qui a battu l'Argentine 3-0.

Au milieu de terrain, le N.10 Modric reste en revanche titulaire, aux côtés de Kovacic et de Badelj. En attaque, c'est le trio Pjaca-Kramaric-Perisic qui a été choisi par Dalic.

Côté islandais, on note la titularisation du défenseur Sverrir Ingason, qui joue à Rostov, où se déroule le match mardi, et qui n'avait joué que 25 minutes depuis le début du tournoi.

Les équipes:

Croatie: Kalinic - Caleta-Car, Corluka, Jedvaj, Pivaric - Badelj, Modric, Kovacic - Pjaca, Kramaric, Perisic

Entraîneur: Zlatko Dalic

Islande: Halldórsson - Saevarsson, Ingason, R. Sigurdsson, Magnusson - J. Gudmundsson, Gunnarsson, G. Sigurdsson, Hallfredsson, Bjarnason - Finnbogason

Entraîneur: Heimir Hallgrimsson

Arbitre: Antonio Mateu (ESP)



Par Adrien DE CALAN - © 2018 AFP