L'équipe de France voulait éviter de "prendre des risques inconsidérés" contre un Danemark très défensif, a dit Didier Deschamps pour expliquer l'insipide 0-0 de mardi à l'issue duquel "l'objectif a été atteint" (première place du groupe).

Q: L'objectif a été atteint à l'issue d'un non match, non ?

R: "L'objectif a été atteint, oui, c'était le plus important, assurer notre première place. Ce n'était pas un non match, ou peut-être sur la fin, parce que les Danois se contentaient aussi de ce nul qui leur assurait la qualification. Dans un match où ils ont très bien défendu, on a eu sept occasions, sans trouver la faille. Le point du nul leur allait bien; on n'allait pas non plus prendre de risques inconsidérés à partir du moment où eux voulaient ce résultat-là".

Q: Le sélectionneur du Danemark a dit qu'il voulait jouer bas pour ne pas prendre de contre de l'équipe de France qu'il estime être l'une des meilleures dans ce secteur...

R: (il coupz) "Ah il a changé d'analyse en peu de temps apparemment" (sourire).

Q: Espérez-vous que le jeu s'ouvre ou êtes-vous inquiet d'avoir à affronter des blocs bas?

R: "C'est compliqué pour tout le monde. L'Espagne, avec ses références en termes d'animation offensive, et l'Allemagne sont tombées sur des os. C'est une des caractéristiques de cette Coupe du monde, où toutes les équipes sont préparées athlétiquement. En plus, c'était facile pour le sélectionneur du Danemark puisqu'il savait quelle serait l'équipe (de France) 48 heures avant, c'est facile de s'organiser. Si ce n'est pas ouvert, il faut s'adapter. Les Danois ont peut-être défendu à l'excès pour obtenir ce qu'ils voulaient, un match nul. C'est bien joué pour eux. Nous, on a fait en sorte de le gagner, et à la fin, à partir du moment où ils ne venaient pas, c'était un match neutre sur le dernier quart d'heure".

Q: Steve Mandanda a attendu son jour...

R: "C'était aujourd'hui (mardi). J'en ai parlé avec Hugo Lloris. Il est N.1, je fais en sorte de le mettre dans les meilleures conditions. Il avait enchaîné les deux matches, et même si en 2014 et 2016 il avait aussi enchaîné le troisième, là il était moins demandeur. Steve est un très bon gardien, c'est un joueur cadre, qui a vécu beaucoup de choses, mais sans lui faire offense, je pense que ce sera peut-être difficile qu'il fasse une autre Coupe du monde, vu qu'il a 33 ans. Ce n'est pas le remercier, ce n'est pas un cadeau, mais ça me semblait logique de lui offrir cette possibilité de jouer un match de Coupe du monde, et il a très bien répondu sur le terrain".

Q: Quelles sont vos attentes désormais?

R: "Une deuxième compétition commence, c'est l'élimination directe. On a obtenu ce qu'on voulait. Maintenant, la montagne va se présenter, mais on est là, avec beaucoup d'humilité et d'ambition pour déjà passer la prochaine étape".

Q: N'espériez-vous pas sortir de ce premier tour avec plus de certitudes et confiance dans le jeu?

R: "Non, il y a tout ce qu'il faut. On a eu un premier match insuffisant, le deuxième était bien mieux même si on a trop défendu en deuxième mi-temps. Aujourd'hui (mardi), l'équipe était pas mal remaniée, mais à part le coup franc, on n'a rien laissé au Danemark, et nous on a eu les occasions".

Q: Avoir fait souffler des titulaires, est-ce un avantage pour la suite?

R: "La fraîcheur est quelque chose d'important. Dans l'optique de finir premier, je savais que le 8e de finale serait dans quatre jours et à 16 heures. Dans la gestion du groupe, au delà de protéger les trois joueurs qui avaient un carton jaune, certains ont un peu soufflé, d'autres méritaient de jouer. Certaines équipes n'ont pas pu faire tourner, beaucoup ont gardé le même onze. Si avoir fait tourner peut être un plus, tant mieux".

