La Ligue espagnole de football a annoncé lundi la vente d'une partie des droits télévisés du Championnat d'Espagne pour 2019-2022 pour 1,14 milliard d'euros par saison.

Les quatre lots adjugés lundi pour le marché national espagnol, sur un total de huit, représentent un total de 3,4 milliards d'euros, "une moyenne de 1,14 milliard d'euros par saison, soit une hausse de 15%" par rapport aux trois saisons précédentes, explique la Liga dans un communiqué.

Ces lots ont été attribués aux groupes espagnols Telefonica et Mediapro. Les quatre lots restants devraient être attribués "dans les prochains mois", espère la Liga.

"Avec ces résultats provisoires, la Liga met en avant la valeur croissante du football espagnol", souligne le communiqué, alors que des craintes d'une baisse de l'enveloppe, sur fond de grogne des diffuseurs, étaient apparues ces derniers mois.

Début mars, le président de la Liga Javier Tebas avait dit viser pour l'ensemble des droits sur le marché espagnol un montant de 1,3 milliard d'euros par an pour les saisons 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, alors que le contrat actuel, signé en 2015, rapporte environ 1,1 milliard d'euros cette saison.

La Liga explique par ailleurs avoir renouvelé pour cinq saisons (2019-2024) le contrat avec Mediapro portant sur les droits de diffusion à l'international du championnat espagnol, pour un total d'environ 4,48 milliards, soit environ 896 millions d'euros par saison, ce qui représente une hausse de 30% par rapport à l'accord précédent.

Les craintes d'une baisse des revenus du football européen ont été alimentées en début d'année par la légère baisse des droits TV domestiques du Championnat d'Angleterre lors de la vente des cinq premiers lots (sur sept) pour la période 2019-2022. Même si celle-ci pourrait être compensée par une hausse des droits TV à l'international.



