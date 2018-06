Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Didier Deschamps a fait tourner son effectif mardi contre le Danemark (16h00), dernier match de poule de la France au Mondial-2018, avec six changements dont la titularisation du gardien Steve Mandanda et du milieu offensif Thomas Lemar, selon la Fifa.

Les Bleus sont déjà qualifiés pour les 8es de finale et ont besoin d'une victoire ou d'un nul au stade Loujniki de Moscou pour conserver la tête de leur groupe C, dans l'espoir d'éviter la Croatie au prochain tour.

Deschamps a laissé au repos plusieurs cadres, notamment le capitaine et gardien Hugo Lloris, au profit de Mandanda, qui n'avait jamais disputé de match dans un grand tournoi international, malgré ses dix ans passés en équipe de France.

Le brassard de capitaine revient au défenseur et habituel titulaire Raphäel Varane. Il est accompagné en charnière par le Parisien Presnel Kimpembe (22 ans), qui remplace Samuel Umtiti.

Djibril Sidibé, dont le genou droit est remis, est aligné dans le couloir droit, en espérant gagner sa place pour les 8es de finale, alors que c'est le jeune Benjamin Pavard qui avait occupé ce poste de latéral droit pendant les deux premiers matchs.

Au milieu de terrain, l'infatigable N'Golo Kanté est toujours là, associé à l'habituel remplaçant Steven N'Zonzi.

Devant, autour des traditionnels Antoine Griezmann et Olivier Giroud, Ousmane Dembélé occupe l'aile droite, tandis que Lemar est sur le côté gauche.

Le gaucher n'a pas encore disputé une minute dans cette Coupe du monde, en dépit de performances remarquées pendant les éliminatoires, dont un doublé contre les Pays-Bas (4-0) au mois d'août.

Les Danois se présentent avec leur vedette, le milieu offensif de Tottenham Christian Eriksen.

Danemark: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer (cap.), Christensen, Stryger Larsen - Jorgensen, Delaney, Eriksen, Cornelius, Sisto - Braithwaite

Sélectionneur: Age Hareide (NOR)

France: Mandanda - Sidibé, Varane (cap.), Kimpembe, Hernandez - Kanté, N'Zonzi - Dembélé, Griezmann, Lemar - Giroud

Sélectionneur: Didier Deschamps

Arbitre: Sandro Ricci (BRA)



