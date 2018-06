Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'équipe d'Allemagne ne confiera aucune fonction officielle lors de son prochain match aux deux membres de son staff qui ont provoqué un incident avec la Suède samedi soir, a indiqué la Fédération allemande (DFB) lundi.

Dans le cadre de la procédure ouverte par la Fifa, la DFB a remis ses propres conclusions lundi, concernant le comportement de deux membres de son staff, Uli Voigt, du service médias, et Georg Behlau, chargé notamment de la logistique des voyages.

Les deux hommes, qui se trouvaient sur le banc allemand samedi, avaient célébré la victoire avec des gestes que les Suédois avaient trouvé provocateurs, après le but de la dernière seconde marqué par Toni Kroos.

Dans ses conclusions, la DFB répète qu'elle trouve ces gestes "inappropriés" et qu'elle les "regrette". Les deux hommes se sont excusés.

Indépendamment d'une éventuelle sanction prononcée par la Fifa, la DFB a décidé que les deux hommes "ne seraient chargés d'aucune fonction dans la partie centrale du stade", lors de la prochaine rencontre contre la Corée du Sud à Kazan mercredi.

Selon le règlement de la Fifa, chaque équipe peut avoir 11 membres de son staff sur le banc de touche à chaque match, y compris l'entraîneur.

La délégation allemande qui entoure les joueurs compte 51 personnes, dont les entraîneurs, les analystes (scouts), les médecins et physiothérapeutes, le service de presse, de sécurité, de logistique, trois cuisiniers, ainsi que des responsables du marketing et des techniciens.



