Lionel Messi, resté muet lors de ses deux premiers matches du Mondial-2018, a marqué son premier but de la compétition mardi à Saint-Pétersbourg, lançant idéalement l'Argentine, qui menait 1-0 à la mi-temps contre le Nigeria.

Ce but, couplé au match nul 0-0 de l'Islande et de la Croatie à la pause, qualifie pour l'instant l'Albiceleste pour les huitièmes de finale.

Messi a marqué à la quatorzième minute après une longue passe d'Ever Banega, suivi d'un contrôle parfait dans la course et une frappe puissante dans la lucarne.

Le dernier but de "la Pulga" en Coupe du monde remontait à l'édition 2014 au Brésil et c'était déjà face au Nigeria en phase de poules.

Pour se qualifier pour les 8e, l'Argentine, vice-championne du monde en titre, est dans l'obligation de s'imposer et doit espérer que l'Islande ne batte pas la Croatie, déjà qualifiée.



