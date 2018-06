Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Le Kosovo se cotisait mardi pour payer les amendes infligées aux joueurs suisses Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri et Stephan Lichtsteiner, auteurs d'un signe controversé face à la Serbie lors de la 2e journée du Mondial (2-1).

Les trois joueurs, dont les deux premiers sont originaires du Kosovo, ont célébré les buts de leur équipe et la victoire en reliant leurs mains avec leurs pouces, symbole de l'aigle bicéphale qui est le signe de ralliement des Albanais.

En Serbie, ce geste a été perçu comme une provocation. Belgrade ne reconnaît pas l'indépendance de son ancienne province albanaise. Les Kosovars se sont eux rangés dans ce Mondial derrière la Suisse, où vivent environ 200.000 d'entre eux, selon diverses estimations.

La Fifa a infligé à Xhaka et Shaqiri une amende de 8.500 euros chacun. Le capitaine de la "Nati", Lichtsteiner, devra lui s'acquitter de 4.000 euros d'amende.

Un fonds en ligne, établi sur le site www.gofundme.com/xhaka-shaqiri-and-lichststeiner, avait réuni près de 12.000 euros en milieu de matinée mardi, moins de 24 heures après le début de cette initiative, a constaté l'AFP.

Le ministre kosovar du Commerce et de l'Industrie Bajram Hasani a annoncé un don de 1.500 euros, soit la totalité de son salaire mensuel.

"Ils ont été punis uniquement parce qu'ils n'ont pas oublié leurs racines, ils n'ont pas oublié d'où ils viennent", a-t-il noté, cité par la presse locale. "L'argent ne peut pas payer la joie que Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri nous ont apporté en célébrant avec le signe de l'aigle leurs buts lors du match Suisse-Serbie."

Shaqiri est né en 1991 au Kosovo, ancienne province serbe majoritairement peuplée d'Albanais qu'il a quittée avec sa famille alors qu'il n'était âgé que d'un an, tandis que Xhaka est né en Suisse en 1992 dans une famille kosovare. Son frère Taulant, après avoir évolué avec les sélections suisses jusqu'aux moins de 21 ans, a choisi de porter le maillot de l'Albanie.



