Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'Espagne, après son nul (2-2) contre le Maroc, termine en tête du groupe B et affrontera la Russie en 8e de finale du Mondial-2018, tandis que le Portugal, champion d'Europe en titre, défiera dans un choc l'Uruguay après son match nul contre l'Iran (1-1).

L'Espagne, après son nul (2-2) contre le Maroc, termine en tête du groupe B et affrontera la Russie en 8e de finale du Mondial-2018, tandis que le Portugal, champion d'Europe en titre, défiera dans un choc l'Uruguay après son match nul contre l'Iran (1-1).



La Russie, pays hôte battu plus tôt par l'Uruguay (3-0), termine 2e du groupe A derrière l'Uruguay, qui finit avec trois victoires et neuf points.

Huit équipes (Russie, Uruguay, France, Croatie, Angleterre, Belgique, Espagne, Portugal) sont qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe du monde, que ne disputeront pas l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Maroc, le Pérou, le Costa Rica, le Panama, la Tunisie, la Pologne et l'Iran.

Poule A:

Qualifiés: Uruguay et Russie

Éliminés: Arabie saoudite et Egypte

Poule B

Qualifiés: Espagne et Portugal

Éliminé: Iran et Maroc

Poule C

Qualifié: France

Éliminé: Pérou

Prochains rendez-vous (mardi): France - Danemark et Australie - Pérou

Poule D

Qualifié: Croatie

Éliminé: aucun

Prochains rendez-vous (mardi): Islande-Croatie et Argentine-Nigeria

Poule E

Qualifié: aucun

Éliminé: Costa Rica

Prochains rendez-vous (mercredi): Serbie - Brésil et Suisse - Costa Rica

Poule F

Qualifié: aucun

Éliminé: aucun

Prochains rendez-vous (mercredi): Mexique - Suède et Corée du Sud - Allemagne

Poule G

Qualifiés: Angleterre et Belgique

Éliminés: Tunisie et Panama

Prochains rendez-vous (jeudi): Panama - Tunisie et Angleterre - Belgique

Poule H

Qualifié: aucun

Éliminée: Pologne

Prochains rendez-vous (jeudi): Sénégal - Colombie et Japon - Pologne



- © 2018 AFP