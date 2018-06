Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Comment neutraliser Neymar, Coutinho ou Willian et bousculer le Brésil? Les expérimentés latéraux Aleksandar Kolarov et Branislav Ivanovic, l'un avec ses coups francs redoutables, l'autre avec ses touches millimétrées, devront apporter la réponse pour la Serbie.

Pour atteindre pour la première fois le second tour d'un Mondial depuis qu'elle a pris le nom de Serbie en 2006 (depuis le divorce du Monténégro), la sélection des Balkans devra impérativement battre la Seleçao. Si la fougue de ses jeunes talents a enthousiasmé les observateurs, c'est pour l'instant ses vieux briscards qui lui ont rapporté les trois points de l'espoir: Kolarov, 32 ans, et son second Ivanovic, 34 ans.

. Kolarov, capitaine et artificier en chef

Contre la Suisse, ils n'ont pas assuré jusqu'au bout. Malgré une première mi-temps de très haut niveau, les Serbes se sont écroulés en seconde période malgré l'expérience de leur arrière-garde en encaissant deux buts, dont l'un à la dernière minute (défaite 2-1). Contre le Brésil, la leçon sera-t-elle retenue?

Comptez sur Kolarov, double champion d'Angleterre avec Manchester City (2012, 2014) et demi-finaliste malheureux en Ligue des champions cette saison avec l'AS Rome, pour faire passer le message à la jeunesse serbe avec son expérience des grands rendez-vous.

Et vous débloquer une partie mal négociée grâce à un coup franc de génie. Le latéral possède une patte gauche redoutable capable de marquer, ou faire marquer, à n'importe quelle distance. A l'image de son but décisif contre le Costa Rica de Keylor Navas (1-0).

"Marquer, je l'avais dans un coin de l'esprit", avait-t-il confié après la rencontre. "Nous avons démontré que notre coach a bien préparé le match, les coups de pied arrêtés sont un de nos points forts, nous les avons travaillés."

S'il a été récompensé par un 4x4 Lada après ce but par le gouverneur de la province de Samara, où sont produites les célèbres voitures, c'est l'appel de l'ancien maître es-coup franc serbe Sinisa Mihajlovic, l'une de ses idoles de jeunesse, qui constitue sans doute pour lui son plus beau trophée.

"J'ai reçu beaucoup d'appels de félicitations et de gens qui voulaient partager leur joie. Parmi les premiers que j'ai eus en ligne, il y a eu Mihajlovic", s'était-il félicité, dans des propos rapportés par la presse serbe et italienne.

Considéré comme la meilleure recrue de la saison de l'AS Rome malgré son passé chez le rival honni, la Lazio, il avait justement mis les supporters romains dans sa poche avec un coup franc direct dès la première journée, contre l'Atalanta Bergame (1-0), à ras de terre sous le mur. Sa prochaine victime s'appellera-t-elle Alisson Becker, son prochaine adversaire brésilien et... équipier à Rome ?

. Ivanovic, record et touches précises

A la droite de la défense serbe se trouve un colosse, moins rapide que Kolarov, mais plus impérial de la tête et costaud dans les duels. Avec sa 104e et sa 105e sélection, Branislav Ivanovic a dépassé lors de ce Mondial la légende Dejan Stankovic pour devenir le Serbe le plus capé de l'histoire.

L'ancien latéral de Chelsea, avec qui il tout a remporté (Ligue des champions 2012, Europa League 2013, championnat d'Angleterre 2010, 2015 et 2017, ...), sait aussi marquer. Avec les "Blues", il a même inscrit la bagatelle de 33 buts en 377 matches! Soit juste onze de moins que son ancien équipier Willian (44), qu'il retrouvera sur la pelouse du Spartak.

Sa spécialité à lui est d'être à la réception des coups de pieds arrêtés, à l'image de son but magnifique en préparation contre la Bolivie (victoire 5-1) d'une reprise de volée en pleine lucarne.

Ivanovic peut aussi se montrer dangereux sur les... touches. S'il n'a pas la même longueur que l'Islandais Aron Gunnarsson ou la touche artistique de l'Iranien Milad Mohammadi, ses "centres" de la main à destination du N.9 Aleksandar Mitrovic sont aussi millimétrés que ceux réalisés du pied droit. Thiago Silva et Joao Miranda sont prévenus.



