Le sélectionneur de la Suède Janne Andersson, a assuré que son équipe était "forte mentalement", à la veille de son match contre le Mexique, mercredi, décisif pour la qualifications pour les 8es de finale.

Battue dans les arrêts de jeu par l'Allemagne (2-1) après avoir dominé la Corée du Sud (1-0), la Suède doit s'imposer avec deux buts d'écart sur le Mexique pour décrocher son billet, sans dépendre du résultat de l'autre rencontre. De son côté, le Mexique affiche une forte cohésion et une forte envie dans un groupe F où les quatre équipes peuvent encore se qualifier.

La leçon tirée du match contre l'Allemagne

"Nous avons montré que nous pouvions bien jouer contre les champions du monde en titre pendant tout le match... à l'exception des dernières secondes", a souligné Andersson. "Nous en sommes sortis plus forts. Demain (mercredi) nous allons entrer sur le terrain pour jouer à notre meilleur niveau. Nous avons tout pour gagner et nous sommes plus forts mentalement".

Menaces de mort

Le capitaine suédois Andreas Granqvist est revenu sur les menaces de morts reçues par Jimmy Durmaz, né en Suède de parents turcs, après sa faute qui a conduit au coup franc décisif de l'Allemand Toni Kroos. "Quand nous nous en sommes rendu compte (des menaces), le groupe était en colère , c'est inacceptable. Mais Jimmy est une personne très forte. Le groupe ressortira de cette histoire bien plus fort", a assuré Granqvist.

Entre gens bien

"Ce qu'il faut, c'est partager les bonnes choses avec des gens bien: il faut que nous ayons le courage de l'imaginer et de le réaliser, physiquement, athlétiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement", a déclaré l'attaquant vedette du Mexique "Chicharito" Hernandez, au sujet des objectifs de son équipe et de son appréciation de ses équipiers.

Exception

Dans un groupe très serré, "Chicharito" a souligné que le Mexique était "la seule équipe à 6 points en deux matchs à ne pas être déjà qualifiée pour les 8es de finale. Personne n'aurait misé un peso sur le fait que nous ayons 6 points à ce stade. Demain (mercredi) ce sera un bon match, les quatre équipes jouent leur survie".

Grande génération

"En arrivant en Russie, la seule personne remise question c'était moi, pas l'équipe. C'est une grande génération peut-être même la meilleure génération, selon de nombreux connaisseurs du football mexicain", a souligné le sélectionneur Juan Carlos Osorio. Et si le match Mexique-Suède est le "match-clé du groupe", Osorio souligne que "le football mexicain tient là une grande chance" d'écrire une belle page de son histoire.



