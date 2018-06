"L'affaire est classée": le vice-capitaine de la Suisse Valon Behrami a voulu mardi clore le chapitre polémique des célébrations de ses coéquipiers d'origine albano-kosovare Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, qui ont ravivé le débat identitaire au pays.

"L'affaire est classée", a expliqué le milieu défensif de l'Udinese, qui a admis que les joueurs ont parlé de l'incident entre eux. Contre la Serbie vendredi, les deux joueurs ont célébré leur but en mimant des doigts l'aigle à deux têtes qui orne le drapeau de l'Albanie. Si le petit pays alpin, peu habitué aux succès en Coupe du monde, a explosé de bonheur après que la Nati l'a emporté (2-1), le week-end a été consacré à la polémique créée sur fond de débat sur l'identité suisse et l'intégration des étrangers.

Ce geste leur a valu une amende de la Fifa, qui interdit les messages politiques dans les stades, de 8.660 euros chacun, ainsi que de 4.330 euros pour Stephan Lichtsteiner qui les a imités. "Nous sommes heureux que personne n'a été suspendu", s'est réjoui Behrami, qui lui-même a des racines au Kosovo.

"Cela ne va pas se répéter dans l'avenir, parce que il n'y aura plus de match comme celui-là", a-t-il poursuivi. "Le football est un sport avec de l'émotion, et ça doit le rester", a expliqué le sélectionneur suisse Vladimir Petkovic, lui-même d'origine bosnienne.

La Suisse rencontre mercredi le Costa Rica pour assurer sa qualification pour les 8es de finale. Une victoire pourrait même lui offrir la première place, en fonction du résultat du match entre le Brésil et la Serbie.

"On doit finir le travail, nous voulons terminer en tête de la poule", a assuré Petkovic, qui se méfie des Costariciens, déjà éliminés et "qui n'ont rien à perdre."



- © 2018 AFP