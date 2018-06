Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Le sélectionneur brésilien Tite a théâtralement interpellé mardi son collègue Fabio Capello, qui a traité Neymar de "simulateur" après le penalty annulé contre le Costa Rica, lors du deuxième match du groupe E du Mondial-2018 (2-0).

Le sélectionneur brésilien Tite a théâtralement interpellé mardi son collègue Fabio Capello, qui a traité Neymar de "simulateur" après le penalty annulé contre le Costa Rica, lors du deuxième match du groupe E du Mondial-2018 (2-0).



Interrogé en conférence de presse sur les propos de l'Italien Capello, Tite n'a eu qu'une phrase: "Capello, a-t-il lancé, c'est pour toi que je parle: de coach à coach, c'était un pénalty. C'est tout".

Puis il a marqué un long silence pour laisser ses propos résonner dans la salle de presse du stade du Spartak à Moscou, où le Brésil rencontre mercredi la Serbie pour la troisième journée du groupe E.

Capello, ancien coach de plusieurs grands clubs (Real Madrid, Juventus, Milan AC entre autres) et des sélections anglaise et russe, avait lancé lors d'un talk show sur la télévision italienne: "Pour moi, Neymar est un simulateur, ce qui ne l'empêche pas d?être un grand joueur".

Il faisait notamment référence à une situation contre le Costa Rica, lors de laquelle le joueur du PSG avait chuté dans la surface. L'arbitre avait d'abord sifflé penalty avant de revenir sur sa décision après avoir visionné les images vidéos. Même au Brésil, Neymar est moqué depuis le début de ce Mondial pour sa propension à aller à terre à chaque contact et à réclamer sans cesse des coups francs en sa faveur.



- © 2018 AFP