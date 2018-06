L'équipe du Brésil se présentera dans la même formation que celle qui a tardivement battu le Costa-Rica (2-0), mercredi, pour son troisième et dernier match du groupe E du Mondial-2018 face à la Serbie.

Le trident offensif auriverde sera à nouveau composé de Willian, Gabriel Jesus et Neymar, soutenus par Paulinho, Casemiro et Coutinho au milieu.

Côté serbe, Rukavina et Veljkovic prennent la place de Tosic et Ivanovic en défense, alors que Ljacic est titulaire au détriment de Milivojevic dans l'entre-jeu.

Les équipes

Brésil: Alisson - Fagner, Thiago Silva, Miranda (cap.), Marcelo - Paulinho, Casemiro, Coutinho - Willian, Gabriel Jesus, Neymar

Sélectionneur : Tite



Serbie:

V. Stojkovic - Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov (cap.) - Tadic, Ljajic, Milinkovic-Savic, Matic, Kostic - Mitrovic

Sélectionneur : Mladen Krstajic

Arbitre: Alireza Faghani (IRN)



