Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Incroyable! Extraordinaire! Tellement bien!": à Stockholm, les supporters suédois ont fêté dans la liesse mercredi la victoire inespérée 3 à 0 face au Mexique, qui ouvre la porte des huitièmes de finale du Mondial-2018.

Avant même le début de la rencontre, les plus crâneurs y croyaient.

"Bien sûr que nous allons gagner!", assurait Jennifer Brattsell, employée dans l?événementiel de 28 ans venue regarder le match de tous les dangers avec des collègues dans un bar en plein air du très chic quartier d'Östermalm, en plein coeur de Stockholm.

La jeune femme de 28 ans prédisait un petit 2-1 pour la Suède: "un but de Granqvist et un de Berg".

Mais l'ampleur de la victoire a dépassé ses espérances. Même choc pour Madeleine Björkvall, supportrice de 25 ans.

"C'est un peu choquant", confie-t-elle. Au programme désormais: une soirée de festivités dans une ville où le soleil ne se couchera pas avant 22h00 (20h00 GMT).

"On va aller faire la fête toute la nuit et après on va battre le Brésil, ou un autre quelconque adversaire", se réjouit Simon Lindahl.

Le jeune homme, lunettes de soleil vissées sur le nez, croit plus que jamais au retour de son équipe avec le trophée.

Arborant fièrement son maillot bleu et jaune, Carl-Johan Stening, 24 ans et des étoiles plein les yeux, n'en revient pas que son équipe soit parvenue à se hisser en tête de son groupe.

"Il y a le Mexique dans notre groupe, il y a l'Allemagne [...] la première place, personne n'y croyait", exulte le supporter au visage juvénile.

- Un début de match plein d'espoirs -

En première période, les occasions se multiplient, mais les filets du camp mexicain peinent à trembler.

Plus d'une centaine de spectateurs ont bravé un soleil de plomb pour s'installer en terrasse devant les quatre écrans de l'établissement. A chaque occasion, la ferveur monte d'un cran avant de laisser place à la déception.

"Nous avons manqué trop d'actions mais nous avons plus de chances de gagner", que le Mexique, estime à la mi-temps Rikard Fors, la cinquantaine.

Le but de Ludwig Augustinsson (50e) permet de détendre l'atmosphère.

12 minutes plus tard, c'est le débordement de joie: le capitaine Andreas Granqvist marque sur penalty, encouragé par les "Granqvist! Granqvist! Granqvist" scandés à quelque 3.000 kilomètres de l'arène.

Jennifer jubile, son "chouchou", parvient à creuser l'écart face à l'équipe adverse. "C'est le meilleur!"

"C'est son deuxième but, c'est le meilleur buteur de Suède!", prône pour sa part Carl-Johan, qui vient d'élire officieusement le défenseur meilleur homme du match.

Le but -contre son camp- d'Edson Alvarez (74e) viendra parachever ce triplé historique pour les hommes de Janne Andersson. Janne Andersson qui se voit aussi auréolé de tous les honneurs par les supporters suédois.

"Les joueurs ne sont pas très bons mais ce qu'il a fait avec l'équipe c'est incroyable", s'émerveille Victor Bäckström, 28 ans.

"On va tout gagner, après ça il n'y a plus aucune difficulté", assure d'un air conquérant Sara Embe Kaberg.

Maillot aux couleurs nationales sur le dos, elle entend bien y ajouter dès cette année, la première étoile de la victoire.



