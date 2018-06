Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Gary Lineker, auteur en 1990 d'une phrase devenue proverbiale sur l'Allemagne "qui gagne toujours à la fin", a modifié pour de bon sa fameuse citation après l'élimination surprise de la Mannschaft du Mondial 2018.

"Le football est un jeu simple. Vingt-deux joueurs courent derrière un ballon pendant 90 minutes et à la fin, ce n'est plus toujours l'Allemagne qui gagne. L'ancienne version appartient désormais à l'histoire", a écrit l'ancien attaquant international anglais mercredi sur son compte Twitter, peu de temps après la défaite des champions du monde en titre face à la Corée du sud (2-0).

Samedi, Lineker avait déjà dû revoir un peu sa célèbre phrase, à la suite de la victoire in extremis de l'Allemagne face à la Suède (2-1).

"Le football est un jeu simple", avait-il alors tweeté, "22 types courent après un ballon pendant 82 minutes, puis les Allemands ont un joueur expulsé, alors 21 types courent après un ballon pendant 13 minutes et à la fin les Allemands se démerdent pour gagner!".

En 1990, l'année du troisième titre mondial des Allemands, Lineker avait lancé: "Le football est un jeu où 22 types courent après un ballon, et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne".



