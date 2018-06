La légende Diego Maradona, victime d'un malaise pendant le match Argentine - Nigeria mardi, assure aller bien dans un message posté sur son compte Instagram.

"Je veux vous dire que je vais bien, écrit Maradona, 57 ans. A la mi-temps du match contre le Nigeria, j'ai ressenti des douleurs à la nuque et j'ai fait une chute de tension. J'ai consulté un médecin qui m'a recommandé de rentrer à la maison mais j'ai voulu rester parce qu'on jouait tout".

"Comment pouvais-je partir ?", interroge-t-il. "J'envoie une bise à tout le monde, pardon pour le soucis que je vous ai causé et merci pour vos messages. Diego sera là pour un bon moment", conclut-il.

Des images, diffusées sur Twitter et filmées depuis la tribune avaient montré Maradona marchant difficilement, soutenu par un homme et emmené dans la salle de restauration VIP où il s'asseyait pour reprendre ses esprits. Une photo diffusée sur les réseaux sociaux montrait deux membres du personnel médical lui apportant des soins, l'un d'eux lui prenant le pouls.

Diego Maradona a suivi avec beaucoup de passion le match qui a permis à l'Argentine de battre le Nigeria (2-1) et d'arracher sa qualification pour les 8es de finale sur un but inscrit à quatre minutes de la fin. Pendant le match, les caméras ont notamment saisi qu'il avait dansé avec une supportrice adverse, avant de s'assoupir sur son fauteuil puis de célébrer le but de la victoire en adressant deux doigts d'honneur aux objectifs en toute fin de match, donc après son malaise.



