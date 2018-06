Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'Angleterre veut-elle terminer deuxième du groupe pour éviter le Brésil dans un possible quarts de finale? "Nous voulons vraiment remporter le match" contre la Belgique, a affirmé le sélectionneur anglais Gareth Southgate, assurant vouloir "développer une mentalité de gagnant", mercredi à la veille du choc du Groupe G.

"Nous pensons qu'il est important de continuer à gagner des matches. Nous voulons développer une mentalité de gagnant. Nous n'avons pas gagné de phase de poule depuis 2006, alors pourquoi commencer à calculer ce qui serait la meilleure route pour la demi-finale ?", a répondu Southgate, lors de la conférence d'avant-match à Kaliningrad.

La première place du Groupe G déboucherait sur une partie de tableau qui pourrait s'avérer très compliquée pour les deux candidats à la finale, le 15 juillet à Moscou. Car si le Brésil termine premier du Groupe E, le vainqueur du duel Belgique-Angleterre devra se coltiner l'un des grandissimes favoris en quarts...

"On a aucune idée de qui on va jouer, et où on va jouer en huitièmes. Mais ce qui est vraiment important c'est qu'on veut construire une équipe qui soit passionnée, qui veut gagner à chaque fois qu'elle entre sur le terrain. C'est ce que j'attends de voir demain", a espéré le coach anglais.

En cas de match nul entre les deux co-leaders (6 points, +6) et d'égalité parfaite à la différence de buts, le nombre de cartons jaunes et rouges risque de faire la différence pour l'attribution de la première place. Est-ce un point qu'il a mentionné aux joueurs?

"Si je vais mettre un coup de boule à Roberto (Martinez, le sélectionneur belge) dans les cinq dernières minutes, vous saurez que nous avons pris une approche différente pour rendre cela possible", a répondu Southgate, suscitant les rires de la salle de presse.

"On parle toujours à nos joueurs sur la nécessité d'être discipliné sur le terrain, de ne pas concéder de coup francs évitables, et de minimiser les cartons jaunes parce que vous pouvez perdre des joueurs importants pour le futur", a-t-il ajouté.

"Nous voulons vraiment remporter le match. Cela signifierait que nous allons finir premiers, et qu'on pourra avancer loin. Nous voulons développer une mentalité de gagnant donc je ne peux pas imaginer une situation qui ne serait pas fidèle à ce qu'on a essayé de construire depuis ces deux dernières années", a-t-il encore déclaré.



