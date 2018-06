Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Le capitaine de l'Angleterre Harry Kane, meilleur buteur du Mondial-2018, a été laissé sur le banc pour le match contre la Belgique, qui doit déterminer jeudi (20h00) à Kaliningrad le premier et le deuxième du groupe G, tandis que la sélection belge jouera globalement avec ses habituels remplaçants.

Kane, déjà auteur de cinq buts dans la compétition, ne pourra peut-être pas conforter son avance en tête du classement des buteurs. Gareth Southgate a préféré aligner Jamie Vardy en pointe, accompagné de Marcus Rashford.

Dans une équipe mixte, la défense reste quasiment inchangée. C'est surtout au milieu de terrain que les "Trois Lions" ont fait tourner avec les titularisations d'Alexander-Arnold et Fabian Delph.

Du côté de la Belgique, hormis Thibaut Courtois, bien présents dans les buts, les stars "anglaises" comme Kevin de Bruyne et Eden Hazard ont été laissés sur le banc comme les autres principaux titulaires. C'est donc les habituels remplaçants comme Michy Batshuayi, Marouane Fellaini ou Thomas Vermaelen qui auront la mission de faire un bon résultat.

Contre l'Angleterre, "nous voulons faire une bonne performance mais la priorité n'est pas de gagner", avait avoué Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, déjà qualifiée pour le tour suivant après avoir impressionné les observateurs avec deux succès probants : 3-0 contre le Panama et 5-2 contre la Tunisie.

La raison ? La première place du Groupe G déboucherait sur une partie de tableau qui pourrait s'avérer très compliquée. Avec le Brésil comme premier du Groupe E, le vainqueur du duel Belgique-Angleterre devra en effet se coltiner l'un des grandissimes favoris dès les quarts.

En cas de match nul entre les deux co-leaders et donc d'égalité à la différence de buts (6 points, +6), c'est le nombre de cartons qui fera la différence.

Les équipes:

Angleterre: Pickford - Cahill, Stones, Jones - Alexander-Arnorld, Loftus-Cheek, Dier, Delph, Rose - Rashford, Vardy

Sélectionneur: Gareth Southgate (ENG)

Belgique: Courtois - Dendoncker, Boyata, Vermaelen (cap.) - Chadli, Dembélé, Fellaini, Januzaj, Tielemans - T. Hazard, Batshuayi

Sélectionneur: Roberto Martinez (ESP)

Arbitre: Damir Skomina (SVN)



