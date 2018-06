Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 minutes

Tout les oppose, si ce n'est un même talent balle au pied et l'attente démesurée d'un pays fou de foot: Diego Maradona et Lionel Messi, personnalités contraires et parcours différents, sont sans cesse comparés, notamment en Argentine et souvent au détriment du second.

