Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Le latéral droit de l'Espagne Dani Carvajal a reconnu mercredi la nécessité pour la Roja de "s'améliorer un peu en défense" pour aller loin dans le Mondial-2018, alors que se profile le 8e de finale contre la Russie, hôte du tournoi, dimanche à Moscou.

"Nous devons nous améliorer un peu en ce qui concerne les erreurs défensives individuelles", a déclaré Carvajal à l'issue de l'entraînement de jeudi.

"Nos adversaires nous ont marqué des buts, en fait, à la suite de nos propres erreurs, pas sur leurs exploits", a-t-il poursuivi.

L'Espagne a eu un début de tournoi difficile avec le limogeage de son sélectionneur Julen Lopetegui, remplacé par Fernando Hierro juste avant le premier match contre le Portugal (3-3).

Mais la Roja a terminé première de son groupe, comme a tenu à le souligner Carvajal.

"C'est vrai que nous devons être critiques envers nous-mêmes, nous devons tous donner un peu plus, mais il n'y a pas d'adversaire facile", a insisté le défenseur du Real Madrid.

"Il n'a pas été facile de terminer premiers du groupe, c'était un groupe difficile et je répète que nous aurions pu faire un peu mieux, mais au bout du compte, ça fait deux ans que nous n'avons pas perdu et nous terminons premier du groupe, ce n'est pas rien", a-t-il souligné.

L'Espagne n'a plus perdu le moindre match depuis l'arrivée à sa tête de Lopetegui en 2016. Au Mondial en Russie, la Roja a débuté par un 3-3 contre le Portugal avant de battre l'Iran 1-0 et de concéder un nouveau nul 2-2 face au Maroc.

"Je pense que maintenant, à partir des 8es de finale avec des matchs où nos adversaires devront faire mieux que viser le point du match nul, ou tu gagnes ou tu rentres à la maison, les rencontres vont être différentes et la Sélection va retrouver son niveau de jeu optimal et j'espère que nous pourrons passer en quarts", a encore commenté Carvajal.

"La Russie est une bonne équipe, elle va être très rapide et avant tout nous devrons faire attention sur les pertes de balles parce qu'ils se projettent très vite en contre-attaque", a-t-il ajouté en assurant être parfaitement remis de la blessure musculaire, survenue le 26 mai avec le Real en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, qui l'a perturbé dans sa préparation.



Par Cyril JULIEN - © 2018 AFP