"Il n'y aura pas de loft", a prévenu jeudi l'entraîneur de Lille (L1) Christophe Galtier, en référence aux joueurs écartés et privés d'entraînement l'été dernier par son prédécesseur Marcelo Bielsa.

"J'ai pour habitude de reprendre les saisons avec l'effectif qui est en place. Tout est possible, c'est une page blanche devant nous. Il n'y aura pas de loft, tout le monde aura la possibilité de s'entraîner avec le groupe. En fonction des souhaits des joueurs, on verra. En aucun cas, j'ai fait une liste" de joueurs indésirables, a expliqué le technicien nordiste en conférence de presse.

"Tout le monde est là et s'entraînera normalement et on verra au fur et à mesure comment l'effectif va être modifié. L'objectif, c'est d'améliorer l'effectif. Il faut renforcer l'équipe en terme d'expérience, a souligné Galtier. Automatiquement, il y aura des départs car les clubs ont besoin de vendre pour vivre et des joueurs ne sont pas heureux ou souhaitent quitter le club".

L'entraîneur nordiste, dont le staff technique et médical a été chamboulé et étoffé, espère disposer d'un groupe de 20 joueurs de champs et intégrer quelques jeunes issus du centre de formation.

"On a ciblé qu'il nous fallait des joueurs d'expérience, une colonne vertébrale", a expliqué Galtier, qui recherche notamment un gardien expérimenté, un défenseur central et un avant-centre.

"Pour faire une bonne saison, il faut avoir une assise assez solide pour mieux s'exprimer sur le plan offensif", a conclu le technicien lillois.

L'effectif du Losc presque au complet a repris le chemin du Domaine de Luchin mercredi pour le début de la pré-saison, avec notamment des tests physiques et médicaux au programme.

Lille, qui a changé de logo durant l'intersaison, avait terminé 17e et premier non-relégable en mai dernier, terme d'une saison cauchemardesque.



