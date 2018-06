Les clubs d'Everton et de DC United ont confirmé jeudi le transfert de Wayne Rooney au club du Championnat nord-américain de football (MLS), quelques heures avant l'arrivée de l'attaquant anglais à Washington.

Le club de Premier League, où Rooney évoluait l'année dernière, a d'abord posté un message annonçant que le joueur "rejoint aujourd'hui DC United". "Au revoir et bonne chance, Wayne", ajoute son club formateur. DC United a à son tour posté sur son compte Twitter une vidéo montrant l'ancien international anglais portant le maillot du club floqué à son nom, accompagné de la légende "Annonce" et du mot-dièse "NoWayneNoGain".

L'ancien maître à jouer de Manchester United, où il passé 13 saisons, avait lui-même confirmé son transfert en postant sur Twitter une photo le montrant assis dans un avion le pouce levé, sous des émoticônes représentant un avion et un drapeau américain. Il doit atterrir en début d'après-midi à l'aéroport de Dulles, près de la capitale fédérale.

Selon plusieurs médias, l'ancien capitaine de la sélection anglaise s'est engagé pour deux ans et demi, un contrat estimé à 13 millions de dollars (11,25 M EUR).

Wayne Rooney avait marqué 253 buts en 13 saisons pour ManU avant de rejoindre Les Toffees pour un an, inscrivant 11 buts mais aucun depuis le début de l'année.

En sélection, il a marqué 119 buts en 53 rencontres, un record, et participé à trois Coupes du monde. Il a pris sa retraite en août 2017.

Rooney ne pourra jouer qu'à partir de l'ouverture du mercato américain, soit le 10 juillet. Il pourrait ainsi être aligné quatre jours plus tard, pour le match inaugural à l'Audi Field contre Vancouver.

Avec ce recrutement, le club américain aux quatre titres en MLS espère se relancer sportivement. DC United est actuellement 12e et dernier de la conférence Est avec seulement deux victoires (4 nuls et 6 défaites).





