Bien plus qu'un porteur d'eau, le récupérateur Idrissa Gana Gueye s'est fait buteur: une progression lors du Mondial-2018 saluée par Rudi Garcia, qui a lancé à Lille ce joueur formé aux Diambars, avant le décisif Colombie-Sénégal, jeudi à Samara (16h00).

"+Idri+ quand il va au duel, il ressort toujours avec le ballon", résume dans un sourire l'entraîneur de l'Olympique de Marseille pour l'AFP, qui a réalisé le doublé Coupe-Championnat de France 2011 pour la première saison pro du N.5 du Sénégal, alors âgé de 21 ans.

Le milieu des "Lions de la Teranga", désormais âgé de 28 ans, "a toujours eu des qualités athlétiques exceptionnelles, poursuit Garcia, il couvre beaucoup de terrain, toujours en mouvement et très actif à la récupération. Il a un peu de Ngolo Kanté, mais dans un mode un petit peu différent, plus dur au duel". Averti contre la Pologne, il devra se contrôler.

"Coach Garcia" regrettait juste que "Gana" ne se serve pas plus de sa lourde frappe, "une des plus grosses frappes des joueurs que j'ai eus".

Mais au fil de son ascension, Idrissa Gueye a pris confiance et ose désormais le dépassement de fonction. "Je pense qu'il peut être un peu plus offensif, entre guillemets, puisque ce n'est pas vraiment son rôle, mais comme il l'a fait contre le Japon", rappelle Garcia.

- "Confiance en lui" -

L'ancien entraîneur du Losc (2008-2013) a suivi toute la progression du gamin des Diambars, cette école de football qui a formé aussi Kara Mbodji, Pape Alioune Ndiaye et Saliou Ciss, également défenseurs des couleurs du Sénégal en Russie.

"La confiance en lui, sur ce que je le vois faire à la Coupe du monde, il l'a, juge Garcia, consultant pour TF1. Son passage en Angleterre et sa grosse première saison à Everton lui ont permis de l'acquérir".

Après une bonne première saison personnelle à Aston Villa (2015-2016), mais qui n'a pas empêché la relégation du club de Birmingham, Idrissa Gueye s'est épanoui à Everton, où il a prolongé jusqu'en 2022.

Le récupérateur en chef d'Aliou Cissé "a beaucoup progressé tactiquement et dans la construction du jeu, salue Garcia. Il est capable de faire du +box to box+, il a un gros volume de jeu, il a disputé deux suite à Everton deux grosses saisons, même si cette année c'était moins bien pour son club".

Quelle métamorphose pour le gamin de 17 ans que Jean-Michel Vandamme, patron du centre de formation de Lille et virtuel directeur sportif, avait ramené en même temps que Pape Souaré, dont la carrière faillit être brisée par un accident de voiture en septembre 2016.

- Meilleurs tacleurs -

Gueye, "c'est un timide, il était très respectueux", se souvient Garcia. Dans le Losc du doublé, il réussira à jouer onze matches et la finale de la Coupe de France victorieuse contre le Paris SG (1-0). "Le trio du milieu, c'était Rio Mavuba, Florent Balmont et Yohan Cabaye", une redoutable concurrence, donc, explique le coach.

Il poursuivra son ascension en Premier League, où il figure toujours aux classements des meilleurs tacleurs et du nombre de ballons récupérés.

En 2016, il arrive à Everton dans les bagages de Steve Walsh, l'ex-stratège du recrutement de Leicester, tout frais champion surprise. Quand The Times a demandé au nouveau recruteur comment attirer le nouveau Ngolo Kanté, il a répondu: "Je l'ai déjà trouvé".

La comparaison le poursuit, mais briller au Mondial permet à Gueye de se faire un nom. "C'est un vrai bonheur de le voir réussir", s'enthousiasme Garcia.

Et cela ne lui monte pas la tête. Il avait invité à Moscou, pour le match contre la Pologne, la famille qu'il avait accueilli à son arrivée dans le Nord, a-t-on appris dans l'entourage de la sélection sénégalaise.

"Malgré sa notoriété, il restera toujours Gana, le super mec respectueux, honnête, qui rend la monnaie, qui sait d'où il vient", résume Garcia. Et il sait où il va: vers les 8e de finale de la Coupe du monde, pour la deuxième fois en deux éditions pour le Sénégal.



