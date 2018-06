L'attaquant Keita Balde va disputer ses premières minute du Mondial-2018 avec le Sénégal pour le match décisif contre la Colombie de Radamel Falcao, son coéquipier à Monaco, jeudi à Samara.

Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, a choisi d'associer Balde à Mbaye Niang en attaque.

Il a également changé un de ses deux récupérateurs, Cheikhou Kouyaté prenant la place de Pape Alioune Ndiaye aux côtés d'Idrissa Gana Gueye, et prenant aussi le brassard de capitaine, que portait Sadio Mané aux deux premiers matchs.

Cissé a également modifié pour la première fois du tournoi son quatuor défensif. Lamine Gassama remplace Moussa Wagué au poste d'arrière droit.

Côté Cafeteros, José Pekerman a modifié son duo de récupérateurs. Carlos Sanchez, exclu au premier match et suspendu, retrouve sa place aux côtés de Mateus Uribe, qui remplace Abel Aguilar, touché dès la 38e minute contre la Pologne.

Le quatuor offensif reste le même chez les Colombiens: Juan Cuadrado, Juan Quintero et James Rodriguez derrière le capitaine Falcao.

Un nul suffit au Sénégal pour se qualifier pour les 8es de finale, où il serait le seul représentant du contient africain. La Colombie a besoin d'une victoire ou bien d'un nul et d'une lourde défaite du Japon dans l'autre match du groupe H, contre la Pologne.



Les équipes

Sénégal: K. Ndiaye - Gassama, S. Sané, Koulibaly, Sabaly - Sarr, Kouyaté (cap), Gueye, Mané - Niang, Keita Balde

Entraîneur: Aliou Cissé

Colombie: Ospina - Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica - C. Sanchez, Uribe - Cuadrado, Quintero, James Rodriguez - Falcao (cap.)

Entraîneur: José Pekerman (ARG)

Arbitre: Milorad Mazic (SRB)



