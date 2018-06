Le Japon, qui a besoin d'un match nul pour se qualifier, débutera sans sa star Shinji Kagawa, laissé sur le banc pour la première fois du Mondial-2018, face à la Pologne de Robert Lewandowski, bien titulaire, jeudi à Volgograd (16h00).

En plus du milieu de Dortmund, le sélectionneur Akira Nishina a également décidé de se passer au coup d'envoi de son ailier gauche Takashi Inui, buteur face au Sénégal (2-2). Ils ont été remplacés par Shinji Okazaki et Gotoku Sakai.

Autre absence notable côté japonais, celle du milieu de terrain et capitaine Makoto Hasebe: l'entraîneur lui a préféré Hotaru Yamaguchi. Le gardien de Metz Eiji Kawashiwa hérite du brassard. Le Japon, invaincu en Russie (1 victoire, 1 nul), a besoin d'au moins un point pour se qualifier pour les 8es de finale, mais une défaite pourrait lui suffire, si le Sénégal perd en même temps face à la Colombie.

La Pologne, qui a perdu ses deux rencontres, n'a elle plus rien à jouer, et le sélectionneur Adam Nawalka en a profité pour changer presque la moitié des titulaires qui avaient joué contre la Colombie (0-3).



Le nouveau portier de West Ham Lukasz Fabianski fera ainsi ses débuts dans les cages, à la place de Wojciech Szczensy, alors que le défenseur central de Monaco Kamil Glik va connaître sa première titularisation, après qu'une blessure à une épaule a perturbé sa préparation. L'avant-centre Robert Lewandowski sera bien présent et sa réaction sera particulièrement surveillée après deux premiers matchs sans but.



Japon: Kawashima (cap) - Nagatomo, Makino, Yoshida, H. Sakai - Shibasaki, Yamaguchi - Usami, Okazaki, G. Sakai - Muto

Sélectionneur: Akira Nishino (JPN)



Pologne: Fabianski - Bednarek, Glik, Bereszynski - Goralski, Krychowiak - Jedrzejczyk, Kurzawa - Grosicki, Lewandowki (cap), Zielinski

Sélectionneur: Adam Nawalka (POL)

Arbitre: Janny Sikazwe (ZAM)



