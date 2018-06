Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

L'ancien joueur du Toulouse et actuel attaquant du Celtic Glasgow Odsonne Edouard a été condamné jeudi par la cour d'appel de Toulouse à quatre mois de prison avec sursis pour avoir tiré sur un passant avec un pistolet à billes en février 2017, a-t-on appris de source judiciaire.

La cour, qui a confirmé le jugement de première instance de juillet 2017, a infligé une amende de 10.000 euros au joueur qui s'est également vu notifier une interdiction de port d'armes pendant cinq ans et devra acquitter des dommages et intérêts dont le montant n'a pas été communiqué.

Odsonne Édouard a toujours nié les faits mais ne se pourvoira pas en cassation", a expliqué son avocat Me Georges Catala, estimant qu'il "faut mettre ça sur l'immaturité du joueur". "C'est un péché de jeunesse", a ajouté son défenseur.

Francis Guiral, 58 ans, travailleur social à la CPAM, se promenait dans une avenue de Toulouse quand il avait été touché à l'oreille gauche par un projectile, le 11 février 2017.

Odsonne Édouard, 19 ans, avait été placé en garde à vue en mars après avoir été identifié grâce à la plaque d'immatriculation de sa voiture. Avouant les faits dans un premier temps, il avait d'abord été innocenté par son coéquipier Mathieu Cafaro, lequel s'était accusé avant de revenir sur ses déclarations.

La victime avait assuré pour sa part que l'auteur des faits était seul et qu'il était de type "antillais" et âgé de 20 à 25 ans.

En première instance, Édouard et Cafaro, ce dernier convoqué comme témoin, avaient maintenu leurs positions: Édouard avait assuré que Cafaro était bien l'auteur du tir tandis que Cafaro avait seulement reconnu se trouver dans la voiture au moment du tir.

Quant à l'arme, une réplique de fusil à pompe à air comprimé, le jeune attaquant avait expliqué l'avoir achetée seulement pour "s'amuser avec les copains" à se tirer dessus sur le parking d'entraînement du TFC.

Prêté à Toulouse par le PSG pour une saison sans option d'achat après avoir signé son premier contrat professionnel, Édouard, né en Guyane, avait été mis à pied par le TFC pendant un mois après cette affaire.

Il a ensuite été prêté avec option d'achat au Celtic Glasgow (11 buts en 29 matches) où il vient de signer pour 4 ans et 10,3 millions d'euros, ce qui en fait le joueur le plus cher de l'histoire du club écossais.

Cafaro, milieu de terrain de 21 ans, avait lui été licencié par le club toulousain. Mais il a rebondi à Reims (L1).



