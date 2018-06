Le milieu de terrain belge Marouane Fellaini a prolongé son contrat avec Manchester United pour deux ans, mettant fin aux rumeurs l'envoyant à Arsenal, a annoncé le club anglais vendredi.

"J'ai pris cette décision car je suis très heureux ici. Je pense que cette équipe, sous la direction de José (Mourinho), a encore beaucoup de choses à accomplir", a déclaré l'international belge dont le contrat expirait en fin de semaine.

Il s'était initialement vu offrir une prolongation d'un an avant que le club ne l'étende à deux saisons, plus une en option.

Des rumeurs dans la presse anglaise avaient fait état de contacts entre le Diable Rouge et Arsenal: le nouvel entraîneur des Gunners Unai Emery l'aurait eu dans le viseur.

Le joueur de 30 ans, qui est actuellement en Russie pour la Coupe du monde, avait rejoint les Red Devils en 2013, après 6 saisons passées à Everton. Depuis, il a inscrit 20 buts en 156 apparitions.



AFP