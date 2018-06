Les Girondins de Bordeaux ont repris vendredi l'entraînement au Haillan sans leur attaquant brésilien Malcom, excusé, mais en présence d'investisseurs américains venus visiter les lieux avec le président Stéphane Martin et Nicolas de Tavernost, président de M6, son actionnaire majoritaire, a constaté l'AFP.

Huit Américains, dont Joseph DaGrosa, 53 ans, responsable du fonds d'investissement General American Capital Partners (GACP), ont fait le tour du Haillan avant la séance de reprise, se rendant notamment au nouveau centre d'entraînement du centre de formation.

Les propriétaires des Girondins discutent depuis plusieurs mois avec cette société d'investissement basée en Floride en vue d'une vente. Le prix d'achat du club au scapulaire a été fixé à 70 millions d'euros. Sur le terrain, la quasi totalité des joueurs sous-contrat étaient présents à l'exception des deux mondialistes, le Sénégalais Youssouf Sabaly et le Danois Lukas Lerager, et de Malcom, "excusé pour raisons familiales", qui rejoindra le groupe dimanche.



Le Brésilien de 21 ans est une cible depuis plusieurs semaines de l'Inter Milan qui souhaiterait obtenir un prêt payant d'un an avec une option d'achat obligatoire en 2019. Ce montage ne convient pas aux Girondins qui n'envisagent pas de céder leur joueur star (12 buts, 7 passes en L1) à moins de 45 millions d'euros.L'attaquant international uruguayen Diego Rolan, prêté la saison dernière à Malaga (Liga) et dont le transfert prévu dans la foulée à La Corogne a avorté suite à des problèmes financiers et à la relégation du club galicien, était bien présent mais seulement pour quelques jours. Bordeaux a confirmé avoir reçu une proposition à son sujet en provenance d'Espagne.

Le gardien Paul Bernardoni, de retour d'un prêt à Clermont où il a été élu meilleur gardien de L2, s'est entraîné normalement en compagnie de Benoît Costil. L'avenir du champion d'Europe U19 pourrait passer par un nouveau prêt du côté de Nîmes, promu en L1.



Le défenseur serbe Vukasin Jovanovic, de retour d'un prêt à Eibar (Liga), figurait également sur le terrain. De son côté, le milieu argentin Daniel Mancini, prêté la saison dernière à Tours (L2), est de nouveau prêté cette fois à Auxerre (L2) et toujours sans option d'achat.

L'entraîneur uruguayen Gustavo Poyet, qui a vu son adjoint brésilien et ancien milieu du club Fernando Menegazzo quitter son poste à cause de l'éloignement avec sa famille, doit déjeuner vendredi midi avec ses dirigeants pour évoquer les contours de son effectif la saison prochaine.



- © 2018 AFP