Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Son record de matches en tant que sélectionneur de l'équipe de France, qu'il détiendra seul avec 80 unités samedi à l'occasion du 8e de finale du Mondial-2018 contre l'Argentine, fait "plutôt plaisir" à Didier Deschamps, a-t-il dit vendredi.

Son record de matches en tant que sélectionneur de l'équipe de France, qu'il détiendra seul avec 80 unités samedi à l'occasion du 8e de finale du Mondial-2018 contre l'Argentine, fait "plutôt plaisir" à Didier Deschamps, a-t-il dit vendredi.



"Comme ça fait presque six ans que je suis sélectionneur de l'équipe de France, il y a eu la Coupe du monde avec un quart de finale et une finale de l'Euro et là, on est en 8e, donc forcément ça cumule... Ça me fait plutôt plaisir. Je ne me bats pas contre les records de toute façon", a-t-il déclaré en conférence de presse à Kazan.

"DD", qui a succédé à Laurent Blanc en juillet 2012, avait égalé le record de 79 matches détenu par Raymond Domenech (2004-2010) mardi lors du troisième et dernier match de poules des Bleus au Mondial russe, contre le Danemark (0-0).

"Le plus important, c'est le match de demain (samedi), avec une très belle affiche. Tous les matches sont important, il y en a eu à la Coupe du monde 2014 aussi, pour se qualifier déjà, contre l'Ukraine (en barrages en novembre 2013), pendant l'Euro aussi... Le haut niveau, c'est les résultats, c'est ce qui compte", a également assuré Deschamps.

Le président de la Fédération (FFF) Noël Le Graët, qui avait assigné la présence en demi-finale à cette édition 2018 comme objectif pour les Bleus vice-champions d'Europe, a plusieurs fois affirmé ces dernières semaines que le sélectionneur conserverait son poste jusqu'au terme de son contrat, en 2020. Cette année-là, "il sera présent, quoi qu'il arrive", a-t-il ainsi assené dans le journal L'Equipe de vendredi.



Par Yassine KHIRI, Emmanuel BARRANGUET - © 2018 AFP