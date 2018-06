Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Monaco, vice-champion de Ligue 1, a repris l'entraînement vendredi avec 26 joueurs, dont les jeunes recrues Grandsir, Geubbels, Isidor et Diop, mais sans les Mondialistes ni Jovetic, soit un "groupe (qui) représente entre 40 et 60% de l'effectif final" selon l'entraîneur Jardim.

Monaco, vice-champion de Ligue 1, a repris l'entraînement vendredi avec 26 joueurs, dont les jeunes recrues Grandsir, Geubbels, Isidor et Diop, mais sans les Mondialistes ni Jovetic, soit un "groupe (qui) représente entre 40 et 60% de l'effectif final" selon l'entraîneur Jardim.



"Le groupe d'aujourd'hui représente entre 40 et 60% de l'effectif final", a expliqué Leonardo Jardim, qui a ainsi débuté sa cinquième saison à la tête de Monaco lors de la reprise du club au centre d'entraînement de La Turbie.

"Avec la Coupe du monde, il est sûr que c'est plus difficile pour les équipes comme nous, dont beaucoup de joueurs (le Polonais Glik et le Sénégalais Baldé qui reviendront vers le 18 juillet, le Croate Subasic, le Colombien Falcao, le Portugais Moutinho ou Sidibé, ndlr) sont là-bas", a-t-il souligné. "Il faudra attendre la fin de la période de vacances de ces joueurs pour finaliser notre effectif."

En attendant, le technicien portugais a pu voir à l'?uvre les quatre recrues monégasques: Samuel Grandsir, 21 ans, recruté à Troyes pour 3,5 millions d'euros; Willem Geubbels, 16 ans, recruté à Lyon pour 20 millions d'euros; et les ex-Rennais Wilson Isidor, 17 ans, et Sofiane Diop, 18 ans.

"Durant les premiers quinze jours, on va analyser l'effectif et cette jeunesse qui arrive, a précisé Jardim. On a quinze jours pour faire des choix. Le plus important est que chacun travaille très bien afin de réaliser une bonne saison."

D'ailleurs, même si Stevan Jovetic, qui avait joué sa sélection après la fin du championnat, a eu le droit à quelques jours de vacances supplémentaires, tous les "anciens" étaient présents. Ainsi, Benaglio, Raggi, Jemerson, Touré, Jorge ou Meité accompagnaient N'Doram, Ghezzal et Rony Lopes.

Seuls l'énigmatique attaquant Lacina Traoré, qui, la saison dernière, avait été été prêté à Amiens, et le jeune Irvin Cardona, bientôt à nouveau prêté au Cercle Bruges, étaient absents pour cause de départs.

Les jeunes qui se sont révélés la saison dernière auront également un carte importante à jouer. "Pellegri et Mboula avaient débuté, a lancé Jardim. D'autres comme Sylla ou Serrano ont aussi pris des opportunités. En fonction de leur progression et de l'effectif, ils pourront peut-être jouer plus."

Car à Monaco, "le projet sportif ne change pas, a précisé Jardim. On va essayer de jouer le podium de L1 et faire en sorte de développer les jeunes joueurs." "Les objectifs sont toujours les mêmes, que l'on soit champions ou 3e, que l'on aille en demi-finale de Ligue des champions ou qu'on soit éliminé en phase de poule, a-t-il enchaîné. C'est toujours la même idée, les mêmes objectifs de valorisation des joueurs et de vente."

Et cette saison, Monaco, qui partira pour un court stage à Cracovie(Pologne) avec deux matches amicaux au programme, a déjà vendu Thomas Lemar à l'Atletico Madrid pour 72 millions d'euros plus bonus, Fabinho à Liverpool pour 50 millions d'euros, et Terence Kongolo à Huddersfield Town pour 20 millions d'euros...



Par Alexandre PEYRILLE - © 2018 AFP