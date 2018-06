Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Messi a passé 13 ans à Rosario, 18 à Barcelone, mais il maintient un lien fort avec sa ville natale, où il investit et passe systématiquement ses vacances, dans une grande discrétion.

Quand le championnat d'Espagne fait relâche pour Noël, il vient passer quelques jours à Rosario, en plein été austral. Lors de la trêve estivale européenne, en juin, il y séjourne plus longtemps. Il s'installe avec femme et enfants dans sa propriété, à l'abri des regards. Famille, amis et asado (barbecue) au programme.

Il n'a pas joué en première division argentine, mais "il n'a jamais renié ses origines", souligne Marcelo Roffé.

Le psychologue de la sélection argentine lors du Mondial-2006 et, avant cela, de sélections de jeunes, rappelle que Messi "souhaite terminer sa carrière dans le club où il a débuté (Newell's Old Boys)". "Alors que le pays l'a expulsé, car ni Newell's, ni River n'ont pu lui donner le traitement médical dont il avait besoin, et car son père s'est retrouvé au chômage. Cela fait 18 ans qu'il vit en Espagne et il est ce qu'il est grâce à l'Espagne. Pourtant il aime son pays."

- Mate, Mariage VIP -

En juin 2017, il s'est marié avec Antonella Roccuzzo, amour d'enfance, compagne de toujours et mère de ses enfants, Thiago et Mateo. Il s'est marié à Rosario, où ses amis d'enfance ont côtoyé, une soirée durant, ses coéquipiers de Barcelone Neymar, Gerard Piqué ou de sélection Di Maria et Agüero, et la chanteuse Shakira, épouse de Piqué. Le mariage du siècle pour la troisième ville d'Argentine.

C'est là aussi, quelques mois plus tôt, qu'il avait fait baptiser les deux garçons.

Le long de la rive droite du Rio Parana, le fleuve qui borde Rosario, des immeubles modernes s'élèvent. Plusieurs d'entre eux lui appartiennent. Il a aussi investi dans des terres agricoles, dans les plaines fertiles de la Pampa.

A Barcelone ou à Rosario, il boit le mate, l'infusion au goût amer que boivent à longueur de journée Argentins et Uruguayens.

- Fondation Messi -

A Rosario, la Fondation Leo Messi finance des projets sociaux, la construction d'un gymnase ou d'un terrain de foot, la rénovation d'une école.

La fondation ne communique pas sur ses actions, mais les habitants connaissent l'étendue de l'influence du numéro 10.

Il a troqué la petite maison familiale dans un quartier résidentiel, pour une vaste propriété à Arroyo Seco, quelques kilomètres plus au sud, au bord du fleuve Parana.

"Je crois que comme société, nous ne le reconnaissons pas à sa juste valeur, et par moments, nous ne le méritons pas. Jamais, nous n'avons pris soin de nos idoles, c'est une question de valeurs", estime Marcelo Roffé.

Le psychologue se souvient que le tennisman espagnol Rafael Nadal a dit un jour à Messi: "tu ne ressembles pas à un Argentin, car tu es humble". Les Argentins ont en général la réputation d'être prétentieux.

"Il est très argentin. Il a la passion de l'Argentin à fleur de peau, c'est un gagnant. Il est très argentin quand il s'énerve, quand il perd", confie Walter Barrera, ami d'enfance de Rosario.

Depuis 2012, dans la province de Mendoza, au pied de la Cordillère des Andes, la Bodega Bianchi commercialise un vin élaboré avec du Malbec, cépage dominant en Argentine, le L10, en partenariat avec la Fondation Messi.

"Ces dernières années ont servi à ce que les familles Messi et Bianchi se connaissent mutuellement. A l'avenir, nous développerons d'autres lignes de produits pour lui", a expliqué à l'AFP Adrián Cura, de la Bodega Bianchi.



Par Nina NEGRON - © 2018 AFP