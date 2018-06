Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

En Argentine, où on savoure la qualification en huitièmes de finale après avoir frôlé l'élimination du Mondial-2018, on juge le collectif français supérieur à l'équipe de Sampaoli, mais c'est l'attaque française qui préoccupe le plus.

"La France est favorite, pas très supérieure, mais supérieure. L'Argentine est un adversaire compliqué, imprévisible, et dispose d'une arme fatale, Messi", considère Eduardo Barraza, directeur du média digital Bitbol.

Pour lui, le point faible des Bleus, se situe en défense, sur les côtés, car "en défense centrale, c'est très solide, comme au milieu de terrain". En attaque, "Griezmann et Mbappé font partie des cinq meilleurs attaquants du monde, ils vont mettre à l'épreuve la défense argentine".

Côté argentin, estime-t-il, le maillon faible est Rojo, pourtant buteur décisif contre le Nigeria. Et avec des joueurs de petite taille, comment défendre "sur les coups de pied arrêtés contre des joueurs dotés de bon jeu de tête comme Varane, Pogba, Giroud, Umtiti, ou Griezmann au premier poteau" ?

- Kanté, mention très bien -

A part Pavard, dont le club Stuttgart ne joue pas la Ligue des champions, les Argentins connaissent bien les joueurs de Didier Deschamps.

Le milieu de terrain défensif de Chelsea, N'Golo Kanté, pas aussi connu du grand public international que ses coéquipiers, est souvent cité comme un pilier de la sélection française.

"La France repose sur Kanté, il est toujours bien placé, car il coupe en diagonale et donne proprement le ballon. Il est probablement le meilleur du Mondial à son poste", affirme le journal sportif Olé.

Le journal sportif relève aussi que l'Albiceleste aurait pu affronter Gonzalo Higuain, l'attaquant de la Juventus. Né à Brest, Higuain aurait pu porter le maillot bleu, s'il avait accepté en 2006 la convocation de Raymond Domenech, mais il a finalement choisi l'Argentine.

Vendredi, le "No pasara" à la Une de l'Equipe avec un montage photo de Messi cerné de cinq Bleus a largement circulé sur les réseaux sociaux.

- "Guerre de titans" -

Pour l'ancien international Juan Sebastian Veron, le match se gagnera au mental. "Plus que le physique, je crois que c'est le mental qui pèsera. Et l'Argentine est libérée de la pression."

Ancien du Toulouse FC où il a joué sept saisons, Alberto Marcico juge lui que "ce sera du 50-50". "Le jeu rapide de la France, c?est ce que je crains, car l?Argentine a des joueurs lents au milieu du terrain", dit-il.

L'ancien attaquant du PSG et Reims, Carlos Bianchi, s'enthousiasme également pour Kanté. "C?est un Chicho Serna (un ancien joueur colombien qu?il dirigeait à Boca, ndlr), accrocheur, qui fait de bonnes passes".

La clé sera de "ne pas faire de cadeaux en défense" aux Français, souligne-t-il.

Vendredi, les trois gardiens argentins se sont entraînés en prévision d'une éventuelle séance de tirs au but. A cet exercice, c'est le gardien Willy Caballero, remplaçant depuis le but casquette encaissé contre la Croatie (défaite 3-0), qui s'en est le mieux sorti, fait remarquer le journal Clarin.

La chaîne TyC Sports s?attarde sur les "ennemis intimes", Pogba-Rojo à Manchester United, Messi-Umtiti à Barcelone, Higuain-Matuidi à la Juventus, Di Maria-Mbappé au PSG, Caballero-Giroud à Chelsea, partenaires en clubs le reste de l'année, mais adversaires samedi.

Pour la chaîne de télévision TN, Argentine-France sera "une Guerre de titans".



