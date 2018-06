La France ouvre samedi le bal des matches à élimination directe du Mondial russe avec l'affrontement au sommet en huitièmes de finale face à l'Argentine, tandis que la planète foot scrutera le duel à distance entre les géants Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo (heure de La Réunion)

France - Argentine 18h00, Kazan

Vice-champions d'Europe contre vice-champions du monde: l'affiche a fière allure, malgré les débuts en demi-teinte des deux équipes dans cette Coupe du monde. D'une part la France, qui a assuré l'essentiel en finissant première de son groupe avec deux victoires (Australie 2-1 et Pérou 1-0), mais bien poussive dans le jeu. A l'image de ce 0-0 face au Danemark qui a assoupi les fans du monde entier. De l'autre, une Argentine passée à un fil de l'élimination après un début de compétition catastrophique.

"La France a une très bonne équipe, ils ont des bons défenseurs, de bons milieux et de bons attaquants. Ce sera difficile", a prévenu Leo Messi après la qualification acquise in extremis contre le Nigeria (2-1). La "puce", cinq fois Ballon d'Or, sera évidemment le joueur le plus surveillé côté argentin.

"Ça sert quand même à quelque chose de bien le connaître, sur son positionnement", a avancé le défenseur français Samuel Umtiti, son coéquipier au Barça. "Il a un talent extraordinaire, et même si on étudie son jeu, il peut nous mettre en difficulté."

La France devra en tout cas produire du jeu, cette fois, d'autant que les immenses lacunes défensives de l'Argentine, symbolisées par la correction (0-3) infligée par la Croatie en poule, pourraient profiter à un Antoine Griezmann, lui aussi décevant et très attendu.

Uruguay - Portugal, 22h00, Sotchi

Quatre heures plus tard et 2.000 km plus loin, le meilleur ennemi de Leo Messi, Cristiano Ronaldo, tentera de confirmer son début de Mondial tonitruant avec le Portugal. A condition de ne pas oublier, dans son duel à distance, jalon de plus dans une décennie de rivalité, ses adversaires du jour: la Céleste, première de son groupe avec neuf points et surtout zéro but encaissé.

Il s'agira là d'un duel qui s'annonce bien moins flamboyant. Les deux équipes mettent surtout en avant la rigueur défensive. "C'est l'une de nos vertus en tant qu'équipe: nous sommes solides défensivement", a résumé l'expérimenté défenseur uruguayen Diego Godin après la probante victoire 3-0 contre l'hôte Russe. "Toute l'équipe sait se sacrifier. Nous sommes solides et unis", a renchéri son partenaire Sebastian Coates. Un discours qui en dit long pour une équipe qui possède l'un des meilleurs duos d'attaque au monde, avec Luis Suarez et Edinson Cavani.

Le Portugal attend de "CR7" qu'il trouve la clé du verrou uruguayen, lui qui n'a jamais marqué au-delà des poules en Coupe du monde. Il sera aidé pour cela par Gonçalo Guedes, avec peut-être le fantasque Ricardo Quaresma comme dynamiteur. Si Messi et Ronaldo gagnent tous deux, ils se retrouveront le 6 juillet en quart de finale. Pour un duel cette fois direct.

AFP