La chaîne publique allemande ZDF a porté plainte vendredi contre deux internautes accusés d'avoir proféré des injures sexistes à l'encontre de leur journaliste qui commente en direct certains matches du Mondial russe.

Ces attaques recouvrent "le délit d'insulte et celui d'une provocation publique à commettre une infraction", a indiqué le directeur de la chaîne Thomas Bellut. Les deux utilisateurs auraient tenu sur les réseaux sociaux des propos "extrêmement désobligeants" sur Claudia Neumann et la ZDF. "Apparemment, certains téléspectateurs ont encore un problème avec le fait qu'une femme commente un match de foot", a ajouté M. Bellut qui a souligné "le grand professionnalisme" de la journaliste.

Mme Neumann, 54 ans, est la première et actuelle seule voix allemande à officier en direct à la télévision pour commenter des rencontres du Mondial en Russie. Journaliste de profession, elle avait déjà commenté des matches masculins de l'Euro-2016 en France mais aussi de Ligue des champions. Depuis le début de la compétition, elle est la cible de multiples insultes sexistes sur internet: "J'imagine que Neumann n'est même pas capable non plus de cuisiner une bonne soupe de patate!", avait par exemple lâché un internaute hargneux.

Claudia Neumann a également reçu le soutien de la Confédération olympique et sportive allemande mais aussi de Bibiana Steinhaus, première femme à arbitrer des rencontres de Bundesliga masculine cette année, qui a traversé des épreuves similaires. D'autres journalistes étrangères qui commentent pour la première fois des matches masculins de la Coupe du monde en direct à la télévision sont la cible d'attaques similaires. Elles ont cependant pour la plupart reçu de nombreux soutiens de la part de leur employeur, confrères voire même d'anonymes sur internet.

AFP