Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Klaxons, pétards, cornes de brume, tambours.

Klaxons, pétards, cornes de brume, tambours.

.. Les fans de foot à Mâcon, ville natale d'Antoine Griezmann, ont fêté samedi la victoire de l'équipe de France (4-3) et le but de leur idole contre l'Argentine en 8e de finale du Mondial-2018.

"On ne peut pas être plus heureux, toute la ville est fière de Grizou", exulte au coup de sifflet final Samir, un Mâconnais de 17 ans, à la terrasse du bar Le Voltaire, qui avait prévu plus d'une centaine de chaises, toutes occupées, pour la diffusion du match.

La victoire a été suivie d'un défilé dans le centre ville, les supporters agitant des drapeaux, faisant éclater des pétards et donnant de la voix.

Habillés et maquillés aux couleurs des Bleus, ils étaient venus mettre l'ambiance et malgré la chaleur et le maquillage qui dégouline, ils n'ont pas faibli tout au long de la rencontre, entonnant chant sur chant: "Allez les Bleus", "Gérard Depardieu, sors-nous ta vodka, on va la gagner chez toi !" ou encore "Ciao Messi, Ciao Ciao".

Mais surtout, ils étaient venus soutenir "Antoine".

"C'est le représentant de notre ville, c'est la star de l'équipe de France aussi", souligne Samir, qui a promis "le meilleur accueil de toute la France" à l'enfant du pays si celui-ci repassait par Mâcon.

"Griezmann s'est comporté en patron, on est fiers de lui. Il fait les bons choix aux bons moments, il sait calmer le jeu quand il faut, relancer quand il faut. On est très, très contents", abonde Matteo, 17 ans, qui porte le maillot numéro 7, chiffre fétiche de l'attaquant de l'Atlético Madrid.

Antoine, 7 ans, qui arbore fièrement le tee-shirt de son idole "Grizou" reçu pour son anniversaire, veut devenir "footballeur comme lui". Et il marche déjà dans ses pas en jouant à l'Union du Football Mâconnais, l'ancien club de Griezmann.

Malgré l'ouverture du score par le Mâconnais, Alain, 53 ans, perruque bleu blanc rouge et écharpe tricolore, venu spécialement de Lyon pour voir le match à Mâcon, a douté: "depuis le début du Mondial, Griezmann, il m'a déçu. J'y crois quand même", confiait-il en début de seconde période.

"Ils ont dû bien se faire engueuler dans les vestiaires, ça les a +boostés+ et ils sont repartis", analysait Pauline, 27 ans, profitant de l'ambiance avec Lauren et Pauline, 17 ans toutes deux, et Marie-Charlotte, 30 ans. "On attend le quatrième", espéraient-elles.

Un v?u exaucé non par Griezmann mais par l'autre sensation de l'équipe de France de ce Mondial, le jeune Kylian Mbappé, auteur d'un doublé.



- © 2018 AFP