Hugo Lloris: il ne pouvait rien sur les deux premiers buts encaissés, une frappe pure de Di Maria et une autre de Messi déviée par Mercado, peut-être davantage sur le troisième. Trois buts, c'est beaucoup, mais les Bleus ont gagné. Benjamin Pavard: un bijou pour égaliser. Propre défensivement même s'il couvre le hors-jeu sur le 2e but argentin, il s'est surtout signalé par sa superbe demi-volée de l'extérieur du pied droit, un boulet de canon pour revenir à 2-2 et relancer la France. "Faire une carrière à la Lilian Thuram, je signe tout de suite", avait-il dit avant le Mondial. Chiche ?

Raphaël Varane: le patron de la défense a contrôlé Lionel Messi sans problème, souvent bien placé pour empêcher les Argentins de se montrer dangereux dans l'axe même s'il est un peu court de la tête sur le 3e but argentin.

Samuel Umtiti: il a lui aussi tenu le choc, en étant toutefois moins serein que Varane. Seule frayeur, lorsqu'il dévie de la main, collée au corps, un centre de Mercado dans la surface, mais l'arbitre ne bronche pas (27e).

Lucas Hernandez: l'Argentine est beaucoup passée sur son côté, d'où sont venues les situations les plus dangereuses pour les Français. Il a compensé cette relative porosité, inhabituelle chez lui, par le centre plein de volonté qui aboutit à l'égalisation de son alter ego Pavard et en étant à l'origine du premier but de Kylian Mbappé.

N'Golo Kanté: toujours aussi utile, peut-être moins en évidence que lors des trois premiers matches. Mais très précieux dans le harcèlement. Il est en revanche complètement absent sur le but de Di Maria (41e). Tout comme Matuidi.

Paul Pogba: pas très juste en début de match, il a tout de même récupéré de nombreux ballons pendant la partie. Son coup franc passe au-dessus à la 19e... Il s'est parfois un peu compliqué la vie dans ses ouvertures vers l'avant.

Blaise Matuidi: le milieu de la Juventus Turin a été très présent dans le combat et plus en vue que contre le Pérou. Mais il a été sanctionné d'un carton jaune et manquera le quart de finale. Remplacé par Corentin Tolisso à la 75e.

Kylian Mbappé: un match incroyable de la pépite du PSG qui a provoqué un penalty après une chevauchée de 70 mètres, transformé par Griezmann (13e). Puis il a inscrit un doublé (64e et 68e) ébouriffant pour un joueur de 19 ans. Il a volé la vedette à Lionel Messi.... Remplacé par Thauvin et chaudement félicité par Didier Deschamps en fin de match.

Olivier Giroud: très bagarreur et très présent dans les airs, il n'a pas toujours été très juste techniquement. Mais il décale Mbappé sur son deuxième but et a fait plusieurs bonnes remises de la tête.

Antoine Griezmann: il a encore marqué sur penalty pour lancer les Bleus (13e), après avoir envoyé un coup franc sur la barre dès la 8e minute. Il n'a pas réussi à marquer sur une mésentente entre le gardien et un défenseur argentin à la 55e. L'attaquant a semblé encore manquer un peu de vivacité jusqu'à son remplacement par Nabil Fekir à la 83e.



AFP