Le Portugal a choisi de relancer le milieu offensif Bernardo Silva, remplaçant au match précédent, pour disputer son 8e de finale du Mondial-2018 contre l'Uruguay (20h00), qui a titularisé pour sa part l'équipe attendue avec le défenseur José Maria Gimenez, de retour de blessure.

Silva, qui a signé un début de tournoi mitigé et été laissé sur le banc contre l'Iran (1-1), s'est ainsi vu offrir une nouvelle chance de briller dans l'animation offensive du Portugal, en soutien de Cristiano Ronaldo et Gonçalo Guedes. Fernando Santos, sélectionneur des champions d'Europe en titre, a par ailleurs fait confiance au poste de défenseur latéral droit à Ricardo Pereira et non Cedric Soares.

Côté uruguayen, Gimenez a fait son retour dans le onze de départ après une blessure à une cuisse qui lui avait valu de manquer le troisième match de poule contre la Russie (3-0). Le défenseur de l'Atlético Madrid a été associé avec son équipier en club Diego Godin pour reformer la charnière centrale de la meilleure défense d'Espagne cette saison.

Le vainqueur de ce huitième de finale au stade olympique de Sotchi affrontera en quarts l'équipe de France, victorieuse de l'Argentine 4-3 plus tôt dans la journée.

Les équipes:

Uruguay: Muslera - Caceres, Gimenez, Godin (cap), Laxalt - Nandez, Vecino, Torreira, Bentancur - Suarez, Cavani.

Sélectionneur: Oscar Tabarez (URU)

Portugal: Rui Patricio - Ricardo Pereira, Pepe, Fonte, Guerreiro - Bernardo Silva, William Carvalho, Adrien Silva, Joao Mario - Guedes, Cristiano Ronaldo (cap).

Sélectionneur: Fernando Santos (POR)

Arbitre: Cesar Ramos (MEX)



AFP