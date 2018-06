Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Kylian Mbappé (19 ans et 6 mois) est le plus jeune joueur à marquer au moins 2 buts dans un match de Coupe du Monde depuis la légende du Brésil, Pelé (17 ans et 8 mois), lors du Mondial-1958 en Suède, a indiqué le statisticien Opta samedi.

