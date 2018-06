Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

La Russie a-t-elle ses chances contre l'Espagne en 8es de finale ? Entraîneurs, anciens joueurs et presse spécialisée russes sont partagés, entre prédiction d'une nouvelle boulette du gardien espagnol et couleur porte-malheur du maillot de la Sbornaïa.

Retranchés dans leur camp de base de Novogorsk, dans la banlieue de Moscou, Stanislav Cherchesov et les 23 joueurs russes ont reçu mercredi la visite de Guus Hiddink. L'entraîneur néerlandais est toujours une star en Russie, où personne n'a oublié que c'est lui qui avait mené l'équipe nationale jusqu'en demi-finales de l'Euro-2008 perdue contre... l'Espagne.

Le huitième de finale de dimanche est "une excellente opportunité de prendre une revanche", assure le Néerlandais sur le site de la Fédération russe de football (RFS).

Chez les anciens footballeurs, on veut croire que la Sbornaïa a ses chances, notamment grâce au talent de sa pépite Alexander Golovin, "un des joueurs les plus doués d'Europe", selon l'ancien capitaine de la sélection russe Viktor Onopko.

"Face à l'Uruguay (défaite 3-0), l'entraîneur avait décidé de changer les titulaires", rappelle-t-il en précisant que Mario Fernandes, Iury Zhirkov et Alexander Golovin, trois joueurs essentiels de la sélection russe, étaient restés sur le banc pour l'ultime match du groupe A.

"Les chances sont minimes. Pour être honnête, c'est difficile d'imaginer comment on pourrait battre une telle équipe", estime de son côté l'ancien attaquant du FC Porto Dmitri Alenichev, devenu entraîneur.

Pour espérer gagner, les Russes s'en remettent à un homme: David de Gea, le gardien espagnol, auteur d'une énorme faute de main face au Portugal. "C'est évident qu'il n'est pas dans son assiette (...) Il est nerveux, il va falloir souvent tirer au but", explique l'ancien attaquant du Spartak Moscou Nikolai Pisarev.

- "L'Espagne, c'est Kochtcheï l'immortel" -

Le commentateur sportif Vassili Outkine, très critique de Stanislav Cherchesov avant le Mondial, juge de son côté que "les erreurs montrées par les Espagnols font augmenter les chances des Russes de 10%", tout en se montrant pessimiste.

"L'Espagne, c'est Kochtcheï l'immortel", rappelle-t-il en faisant référence à un personnage de conte russe réputé pour ne pas connaître la mort.

Dans le quotidien sportif Sport Express, l'éditorialiste Sergueï Eguorov rappelle que "pour battre l'Uruguay ou l'Espagne, il faut montrer plus que ce qu'a montré l'équipe lors des deux premiers matchs".

"Si on perd 3-0 contre l'Uruguay puis 4-0 contre l'Espagne, cela voudra dire que notre niveau, c'est l'Égypte ou l'Arabie saoudite", ajoute-t-il en prévenant que "ce n'est pas encore cosmique, Stas", en référence à un graffiti rendant hommage à Cherchesov dessiné sur un mur de Saint-Pétersbourg.

Sovetski Sport, l'autre quotidien sportif russe, a trouvé un autre motif d'inquiétude: vainqueur de son groupe, l'Espagne aura le droit d'évoluer dans ses couleurs rouges habituelles, contraignant la Russie à jouer en blanc.

Une couleur qui ne porte pas chance à la Sbornaïa: en phase finale de grande compétition, la Russie a un goal average positif quand elle joue en rouge. Mais quand elle joue en blanc, son bilan est largement négatif: quatre victoires, un match nul et dix défaites, pour 21 buts marqués et 29 encaissés.



