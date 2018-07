Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Le technicien ivoirien Ibrahim Kamara a été nommé nouveau sélectionneur des Eléphants, a annoncé ce week-end la Fédération ivoirienne de football (FIF) .

Ibrahim Kamara assurait jusque là l'intérim après le départ du Belge Marc Wilmots en novembre 2017, suite à l'élimination de la Côte d'Ivoire par le Maroc lors des qualifications au Mondial-2018.

Le technicien ivoirien a été nommé pour un contrat de deux ans renouvelables qui prend fin le 30 juin 2020.

Il aura pour mission de qualifier les Eléphants à la CAN 2019, et de préparer celle de 2021 qui sera organisée en Côte d?Ivoire.

Auparavant, Ibrahim Kamara a été l'adjoint des sélectionneurs français Hervé Renard et Michel Dussuyer aux CAN-2015 (remportée par la Côte d'Ivoire) et 2017.

Il a également dirigé la sélection des moins de 17 ans, victorieuse en 2013 de la CAN de la catégorie.



Par Yann BERNAL - © 2018 AFP