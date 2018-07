Le vétéran de l'Espagne Andrès Iniesta et le meilleur buteur de la Russie Denis Cheryshev ont été laissés sur le banc pour le 8e de finale opposant les deux sélections, dimanche au stade Loujniki de Moscou, tandis que le jeune Marco Asensio débutera pour la "Roja".

Pour se passer de Cheryshev, ancien ailier du Real Madrid et meilleur buteur russe du Mondial (3 buts), la "Sbornaïa" semble vouloir miser sur une statégie défensive pour contenir les assauts de l'Espagne, grand favori.

Devant son public, la sélection russe comptera sur Alexander Golovin et Artem Dzuba pour faire la différence et perpétuer le mauvais sort qui frappe à chaque fois l'Espagne contre le pays-hôte du Mondial. De son côté la "Roja", qui a terminé premier du Groupe B, s'est passé des services de son milieu de terrain historique Andrès Iniesta.

Le sélectionneur Fernando Hierro lui a préféré le jeune ailier Marco Asensio, qui accompagnera Isco, David Silva et Diego Costa pour tenter de fendre la défense russe, tandis que le solide milieu de l'Atletico Madrid Koke fait son retour aux côtés de Sergio Busquets pour former la paire de récupérateur.

En défense, Dani Carvajal a été remplacé par son coéquipier en club Nacho, auteur d'un but lors du match inaugural de l'Espagne contre le Portugal (3-3). Gerard Piqué, Sergio Ramos et Jordi Alba forment le reste de l'arrière-garde.

Les équipes :

Espagne: De Gea - Nacho, Piqué, Ramos (cap.), Alba - Busquets, Koke - Silva, Isco, Asensio - Diego Costa

Sélectionneur: Fernando Hierro (ESP)

Russie: Akinfeev (cap.) - Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov - Zobnin - Kudriashov, Kuziaev, Golovin, Samedov - Dzyuba

Sélectionneur: Stanislav Cherchesov (RUS)

Arbitre: Bjorn Kuipers (NED)



