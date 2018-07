Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Un personnage du dessin animé "Olive et Tom" et une pointe de vitesse se sont ajoutés aux surnoms, éphémères ou pas, des Bleus après leur victoire 4-3 samedi contre l'Argentine en 8e de finale du Mondial-2018.

Petit florilège.

"J'ai donné un nouveau surnom à Kylian (Mbappé), c'est 37, car il a fait une pointe à 37 km/h contre l'Argentine", a dit Florian Thauvin.

Il faut dire qu'il a toujours inspiré ses coéquipiers. Pendant leur période commune à Monaco, Benjamin Mendy l'avait rhabillé en "Casse-bonbons", du fait de son jeune âge: c'est le petit nom de Tommy Cornichon, personnage principal de la série animée des Razmoket, qui a... un an.

Et la pépite de 19 ans éberlue tout le monde par sa maturité, notamment le vestiaire du PSG, qui a vu en lui un nouveau "Donatello" (l'intellectuel des Tortues Ninja), ou encore Paul Pogba, qui le latinise parfois en "Kylius Mbappus" en raison de son ton docte.

Pas besoin de creuser beaucoup pour Pogba, justement, c'est "la Pioche". "Pour mes proches, je ne suis pas Paul Pogba, je suis Paulo, la Pioche", avait-il expliqué à L'Equipe. Transformé en "Piochy" par son copain Antoine Griezmann. Sans oublier "Pogboom", en clin d'oeil à sa frappe de balle.

- Le "voleur de mangues" -

Presnel Kimpembe, "je l'appelle le Général, c'est un soldat, un jeune joueur avec de la maturité et une mentalité de guerrier", a aussi révélé Pogba.

Il y a parfois des surnoms moins flatteurs. "Ecoutez, c'est bien marrant au début mais, au bout d'un moment, voilà... OK ?!". Non, ça ne fait plus vraiment rire Benjamin Pavard d'être surnommé "Jeff Tuche", et le défenseur l'a fait comprendre le visage fermé en conférence de presse - c'était un peu son appel du 18 juin.

C'est Adil Rami qui l'avait affublé de ce nom, référence au personnage de la comédie "Les Tuche" incarné par l'acteur Jean-Paul Rouve. Une ressemblance capillaire (cheveux frisés abondants) et régionale, puisque Pavard a grandi près de Maubeuge, et que le personnage du film est un Ch'ti. Mais une référence pas forcément reluisante...

Rami s'en est amusé en écrivant sur les réseaux sociaux, après l'égalisation sublime de Pavard contre les Argentins: "Il les a tuché" (sic). Depuis cette demi-volée, le vestiaire l'appelle "Mark Landers", personnage du fameux dessin animé "Olive et Tom", auteur de buts spectaculaires.

Plus poétique, Griezmann a révélé dans Le Parisien que N'Golo Kanté était appelé "le voleur de mangues, parce qu'il gratte toujours les ballons. Tu le dribbles mais, dix mètres après, il revient par-derrière et te vole le ballon. Tu ne sais pas d'où il sort".

- "La Longueur" -

Les Sud-Américains affublent souvent des sobriquets en fonction du physique. C'est plus rare chez les Français, mais deux n'y ont pas échappé: Ousmane Dembélé est devenu "Moustique" ("Mosquito" en espagnol) pour son coéquipier barcelonais Samuel Umtiti, et le Sévillan Steven N'Zonzi "La Longueur" au sein des Bleus en raison de son mètre 96.

Depuis 2015, Blaise Matuidi est "Charo", inventé par le rappeur Niska pour rendre hommage au côté tout-terrain d'un joueur parti de loin et qui ne lâche jamais rien, proie vivante ou ballon mort.

Steve Mandanda, lui, est un "Fenomeno" pour les supporters marseillais et certains de ses coéquipiers en sélection.

A l'entraînement, il faut faire vite pour appeler la balle, et les diminutifs ou dérivés sont donc courants, quitte à allonger un (pré)nom. C'est Ousmane "Ous" Dembélé ou "Dembouz"; "Nabilon" ou "Bilon" Fekir; "Olive" Giroud, Antoine "Grizou" ou "Grizi"; "NG" (prononcé à l'anglaise: "N dji") Kanté, "Presco" ou "Kim" Kimpembe, "Tom" Lemar, Kyky "Mbappé"; "Ben" Mendy; "Benji" Pavard; "Adilus" Rami; "Djib" Sidibé; "Flo" Thauvin; "Coco" Tolisso; "Big Sam" ou "Samolo" Umtiti; et "Raph" ou "Rapha" Varane.

Bonus: et le sélectionneur Didier Deschamps, au fait ? Pour les joueurs, c'est tout simplement "Coach", et "DD" pour la presse. Quand il jouait, c'était "la Desch'", mais aussi, dans sa période marseillaise, en raison de sa proximité avec les dirigeants, "l'?il de Moscou". Et désormais "l'?il d'Istra" ?



Par Emmanuel BARRANGUET - © 2018 AFP