L'arrière droit Djibril Sidibé a reçu un coup à la cheville droite qui l'a contraint à quitter l'entraînement, dont le latéral gauche Benjamin Mendy était absent, dimanche au lendemain de la qualification de la France pour les quarts de finale aux dépens de l'Argentine (4-3).

Lors de l'opposition entre les remplaçants au stade Glebovets, Sidibé a reçu une semelle de Florian Thauvin. Il a quitté le terrain, retiré chaussure et chaussette et a regagné le vestiaire en boitant. Mendy, lui, était encore aux soins. Il avait été annoncé forfait pour ce match vendredi par le sélectionneur Didier Deschamps en raison d'un "petit souci musculaire", sans précision.

L'arrière gauche n'a participé qu'à un match dans le tournoi russe, en entrant en jeu à la 50e minute contre le Danemark (0-0), mardi pour le troisième et dernier match de poules des Bleus. Les onze autres remplaçants de samedi se sont livrés à un toro d'échauffement et des frappes au but, exercice dans lequel Thomas Lemar s'est montré le plus efficace.

La session s'est achevée par une opposition sur terrain réduit. Avant son coup d'envoi, l'adjoint Guy Stéphan a donné quelques consignes, notamment: "Habituez-vous à l'injustice !", peut-être en prévision au rugueux jeu uruguayen. Les titulaires de la veille sont en revanche restés à leur hôtel pour le traditionnel programme d'après-match, entre décrassage, récupération et soins.

Antoine Griezmann avait assisté aux dernières minutes de France-Argentine avec une poche de glace sur le pied gauche, et était resté par la suite en claquettes, faute de parvenir à enfiler sa chaussure à cause de son pied gonflé, mais son état n'inspirait pas d'inquiétude particulière dimanche au staff des Bleus. L'équipe de France affrontera l'Uruguay en quart de finale, vendredi à Nijni Novgorod.



