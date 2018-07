Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

La presse européenne accueille avec enthousiasme l'éclosion d'une grande star, Kilian Mbappé, 19 ans, étincelant lors de la victoire de la France face à l'Argentine (4-3) samedi en 8es de finale du Mondial-2018.

"Une étoile est née": le titre barre une double page intérieure du Corriere della Sera, premier quotidien d'Italie, qui publie une photo de Mbappé en Une.

"Mbappé est le héros de l'équipe tricolore", enchaîne le quotidien allemand Bild.

La Stampa de Turin établit la comparaison et titre "Comme Pelé".

"A la fin d'un match épique, sept buts et une infinité d'émotions, il y a le sourire de Mbappé, petit joyau français sur les traces de Pelé", écrit le journal.

Pelé, la référence ultime, auteur à 17 ans d'un triplé en demi-finales et d'un doublé en finale au Mondial-1958 en Suède.

"Ce premier match à élimination directe a établi un standard en matière de drame, de beauté et d'audace, mais on se souviendra aussi du match lors duquel Kylian Mbappé a révélé au monde son talent en plein essor, devenant le premier adolescent à marquer deux buts dans un match de Coupe du monde depuis Pelé en 1958", estime le quotidien britannique The Times.

Surtout, les journaux soulignent que ce France-Argentine a scellé la fin de l'époque Messi, 5 fois lauréat du Ballon d'or, comme le Portugais Cristiano Ronaldo.

"Pousse toi, Messi", lance le journal britannique The Telegraph dans son cahier Coupe du monde, habillé par une photo du nouveau phénomène français.

"Mbappé a marqué deux fois pour gagner la bataille des 10", écrit le journal. "Il a montré son talent à la face du monde et jeté une ombre sur Lionel Messi", enchaîne le quotidien français L'Equipe.

Même tonalité pour la Repubblica à Rome: "Messi peut partir tranquille, où et comme il voudra, mais nous sommes entrés dans une autre époque, celle de Kylian Mbappé, qui a eu sur la Coupe du Monde le même impact que Pelé il y a 60 ans".



